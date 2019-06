ilnapolista

(Di venerdì 14 giugno 2019) Si attende ancora l’annuncio ufficiale, in quello che oramai sembra essere per tutti il #Day. Sfumata, secondo i media la possibilità per Agnelli di avere sulla panchina Pep Guardiola, si procede per chiudere gli ultimi dettagli dell’affare. Le ultimissime indiscrezioni parlano di Juve e Chelsea che avrebbero chiuso accordandosi per il pagamento di un indennizzo di 5 mila sterline al club londinese per lasciare libero il tecnico toscano. Ma nulla è ancora ufficiale. Nonostante manchi l’ufficialità, già si sentono i primi effetti in casa bianconera, il titolo della Juve oggi a Piazza Affari ha fatto registrare un sostanzioso ribasso. La quotazione in questo momento è di 1,5 euro dopo un passaggio in asta di volatilità con un ribasso del 6%. L'articolo Il tam tamfail 6% inilNapolista.

napolista : Il tam tam #Sarri fa perdere alla #Juventus il 6% in Borsa Il titolo bianconero oggi in forte ribasso a Piazza Affa… - tam_hdz : @castillejos_m @Rayados Davino, Davino sigue pecando de novato - Roberta84436617 : @Medhope_FCEI @SeaWatchItaly Ma andate a faculo voi e i porti sicuro...guarda caso il tam tam che in ITALIA si può… -