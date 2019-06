Pisa | una città in festa | delirio per la promozione in Serie B | notte magica FOTO e

Il Pisa in Serie B - Ghirelli : “è stata una lunga rincorsa che si conclude nel modo più bello” : Il Pisa vola in Serie B, delusione invece per la Triestina che rimane in Serie C. Arrivano i complimenti dal Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. “E’ stata una lunga rincorsa che si conclude nel modo piu’ bello. Complimenti al Pisa ma anche alla Triestina che fino all’ultimo ha onorato il campionato. E i numeri che continuiamo a leggere in questo periodo sono la prova piu’ convincente di quello che ...

Milano. In via Vittor Pisani una statua di Rachele Bianchi : La statua di Rachele Bianchi dedicata a Milano trova collocazione in via Vittor Pisani.

Studio del lupo in Provincia di Pisa : una sfida per raggiungere una coesistenza possibile con l’uomo : Il lupo come risorsa del territorio, come presenza che aiuti a valorizzare le tipicità locali, fino a diventare una “caratteristica” di eccellenza per i suoi prodotti e un’attrazione culturale e naturalistica: è questo l’approccio innovativo che propone uno Studio del gruppo di ricerca del dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università di Pisa coordinato da Antonio Felicioli. Da ottobre 2018 sta conducendo una indagine su cinque esemplari ...

CanaPisa non sarà una street-parade. Vietata la manifestazione : Il comitato dell'ordine pubblico di Pisa autorizza solo un presidio fisso alla stazione. Gli organizzatori: "Nelle prossime ore decideremo cosa fare"

Dagli aranci e limoni della Certosa di Pisa una crema viso antirughe e olii d’oliva agrumati : Dai limoni e Dagli aranci della storica Certosa di Pisa sono nati dei prodotti unici, una crema viso antirughe con elevate proprietà antiossidanti e olii agrumati di oliva buoni, salutari e sostenibili. A produrli a livello di prototipo è stata da una equipe di ricercatori dell’Università di Pisa composta da Angela Zinnai, Francesca Venturi e Laura Pistelli del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, e Luisa Pistelli e ...

Pisa : torrente travolge auto - morta una donna : AGGIORNAMENTO 24 Aprile 2019 - È stato ritrovato il corpo della donna scomparsa martedì a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) dopo essere stata travolta da un torrente in piena mentre era in auto con il marito che invece è riuscito a mettersi in salvo. Il corpo della donna è stato rinvenuto a circa cinque chilometri di distanza dal ritrovamento della vettura, in località Il Pavone vicino a un ponticello in cui si trova la stazione di rilevamento ...

