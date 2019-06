Meteo | violente tempeste in Germania | grandine gigantesca “come proiettili” su Monaco

Meteo - fine Maggio col botto : altre 2 violente ondate di maltempo entro fine mese - freddo anomalo e tanta Neve : Le Previsioni Meteo per i prossimi sette giorni sono davvero infauste per l’Italia: questo “pazzo” mese di Maggio si concluderà con altre due violente ondate di maltempo, con temperature di gran lunga inferiori alle medie del periodo. E così questo mese passerà agli annali come il Maggio più freddo degli ultimi due secoli nel nostro Paese. La prima perturbazione sarà quella provocata dal ciclone che nelle prossime ore si ...

Meteo - “Inverno” di metà Maggio anche in Grecia : violente grandinate ricoprono di bianco Atene e l’Attica [FOTO] : Dopo aver sferzato il Sud Italia con freddo, pioggia e grandine, il maltempo si è spostato sulla vicina Grecia, colpendola con fenomeni molto intensi. Grandi nuvoloni grigi si sono riuniti su Atene e su tutta l’Attica nel pomeriggio di ieri, 17 Maggio. Dopo un fragoroso tuono, dal cielo sono cadute grandissime quantità di grandine. L’intensità del fenomeno è stata tale che nell’arco di pochi minuti le strade sono state disseminate di piccole ...

Meteo - violente grandinate e forse un altro tornado in Romania [FOTO e VIDEO] : Secondo un’allerta dell’Amministrazione Meteorologica Nazionale (ANM) della Romania, il maltempo sarà molto forte in questi giorni sul Paese, con i Meteorologi che prevedono piogge torrenziali, temporali e grandine distruttiva per l’intera nazione. In alcune zone, la pioggia potrà raggiungere i 60l/m². L’allerta è valida fino alla mattina di domani, mercoledì 8 maggio. In questo periodo le temperature caleranno in tutto il Paese e sulle montagne ...