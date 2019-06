Debutto tiepido per Tiziano Ferro | superato da Benji e Fede nella classifica dei singoli

optimaitalia

(Di lunedì 10 giugno 2019) Tra ipiù acquistati (e ascoltati in streaming da account premium)prima settimana di giugno ci sono due dei brani più attesi della stagione. Si tratta di Dove e quando die di Buona (Cattiva) Sorte che segna il ritorno dicon un inedito dopo anni di silenzio.Il trio formato da, Giordana Angi ed Emanuele Dabbono non sembra aver convinto pienamente i fan e ildeipiù acquistati della settimana compresa tra il 31 maggio e il 6 giugno è. Buona (Cattiva) Sorte didebutta alla posizione numero 14,di 2 posizioni da Dove e quando di, che debutta alla numero 12.Le radio invece hanno dimostrato pieno sostegno al nuovo singolo del cantautore di Latina. Tra gli italiani è il singolo più trasmesso in radio mentrecon gli internazionali i ...

trovaunmodo : @coldvinside Si si, ovviamente c’è ancora tempo, ma come debutto mi sembra un po’ tiepido. -