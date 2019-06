Cedolare secca | una flat tax che ha ridotto il gettito

ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2019) Lasugli affitti è stata giustificata anche con la necessità di recuperare. Il recupero non è stato però sufficiente a compensare le perdite. E l’emersione di imponibile si può favorire senza penalizzare la progressività. di Sergio Beraldo e Giovanni Esposito (Fonte: lavoce.info) Imposta fissa sugli affitti Lasugli affitti per unità immobiliari locate a uso abitativo, introdotta nel 2011, si sostanzia nella possibilità di pagare un’imposta fissa del 21 per cento (10 per cento per i canoni concordati) in sostituzione di Irpef, addizionali, imposta di bollo e di registro. L’opzione ha guadagnato progressivamente consenso (figura 1a, 1b), tanto da assoggettare, al 2019, il 43,9 per cento dei canoni. La sua introduzione – che ha penalizzato la progressività, oltre che alcuni principi di equità, cardine del sistema fiscale, è stata giustificata anche ...

