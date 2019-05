oasport

(Di giovedì 30 maggio 2019) Alinternazionale disi sono messi inalcuni italiani di cui sentiremo parlare ancora nei prossimi mesi. In particolare, il nostroè in grado di stampare un 10.19 con il quale supera il quotato ivoriano Arthur Cissé, che come personale ha 9.94., invece, si distingue nel lancio del peso, arrivando a 20.26, insidiando il sudafricano Orazio Cremona (20.35) e dando buoni segnali in vista del Golden Gala.da rivedere per Fausto Desalu, che al suo primo 200 stagionale ferma i cronometri sul 21.16: meglio di lui fa Davide Manenti (21.03) nella gara vinta dal canadese Brendon Rodney (20.57), già bronzo olimpico della 4×400. Nel corrispettivo femminile, Ayomide Folorunso effettua un valido test che la porta a 23.84. Buone prestazioni anche per altri nostri portacolori: Filippo Randazzo salta la misura di 7.98 nel lungo, e sempre ...

davidexy : RT @OA_Sport: Atletica: Marcell Jacobs e Leonardo Fabbri in evidenza al meeting di Savona. Esordio stagionale di Desalu sui 200 https://t.c… - OA_Sport : Atletica: Marcell Jacobs e Leonardo Fabbri in evidenza al meeting di Savona. Esordio stagionale di Desalu sui 200 - valessandra59 : RT @atleticaitalia: #atletica VIDEO | la vittoria dell'azzurro Marcell Jacobs nei 100 metri al Meeting di #Savona in 10.19 (+0.5) @Coninew… -