DIRETTA Elezioni Comunali Pagani 2019 | gli aggiornamenti sulle operazioni di scrutinio

Elezioni europee 2019 - tutti i risultati : Lega primo partito - il Pd supera i 5 Stelle | Tutti i risultati in DIRETTA : Il partito di Matteo Salvini si conferma la prima forza nelle Elezioni europee . Il partito Democratico precede invece il Movimento 5 Stelle . Poi Berlusconi e Fratelli d’Italia. Nessun altro partito invece supera il 4 per cento

Elezioni Comunali 2019 - risultati in DIRETTA / Bari e Firenze : attesa per lo spoglio : diretta live risultati Elezioni Comunali 2019 : affluenza alle amministrative Cagliari, Lecce, Firenze , Bari , Bergamo. Sondaggi, exit polls ed eletti.

Elezioni europee - la Lega sfonda al Sud : "Sottrazione DIRETTA di voti" - impressionante impresa in casa M5s : Il Movimento 5 Stelle si salva a queste Elezioni europee solo nella loro roccaforte, la Circoscrizione Sud. Croce e delizia: l'M5s raggiunge il 29,23%, in flessione rispetto alle politiche 2018, e soprattutto con il grosso handicap dell'astensionismo che secondo gli esperti, in una primissima e solo

Elezioni Europee 2019 - Exit poll : sballati. Secondo le proizioni la Lega vola oltre il 30% - è il primo partito. Crolla il M5S - sorpassato dal Pd. Scrutinio dei risultati in DIRETTA . Aggiornamenti Live. : Si sono chiude le urne di queste Elezioni Europee 2019 e contestualmente è iniziato lo spoglio delle schede. Leggo.it seguirà in diretta risultati delle Elezioni Europee ...

Elezioni Europee 2019 - exit poll - proiezioni e risultati in DIRETTA : “Lega 27 - 5/30 - 5% - Pd 21/24% - M5s 19 - 5/22 - 5%” : Non ci sono ancora schede scrutinate ma tutti i principali exit poll confermano i sondaggi degli ultimi mesi: e cioè un’inversione nei rapporti di forza tra i due partiti di governo. La Lega è il primo partito italiano alle Europee, anche se non sembra sforare il tetto del trenta percento. Ma la novità sta nel secondo posto: per quattro rilevazioni il Pd ha superato il Movimento 5 stelle. Di poco, al massimo un paio di ...