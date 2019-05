Nuvole nere sull’uscita dell’Honor 20 e 20 Pro | chiarimenti su posticipo e mancata

optimaitalia

(Di venerdì 24 maggio 2019) Che qualcosa non stese andando per il verso giusto per l'Honor 20 e Honor 20 Pro era già nell'aria. Nella giornata di ieri, su queste pagine, c'è stato modo di sottolineare come la pagina di lancio e ordine dei due dispositivi fosse scomparsa sul sito di Honor Italia dopo la sua prima apparizione in concomitanza con la presentazione dei due device in settimana. La faccenda sembrava essere legata a doppio giro alle vicende del ban di Huawei negli Stati Uniti e ora è possibile darne l'assoluta certezza, così come non mancano altre notizie non certo confortanti sul futuro commerciale dei due dispositivi.L'inizio delle vendite di Honor 20 e Honor 20 Pro sarà posticipato in Europa e dunque anche in Italia come sottolinea la fonte Huawei Central. In particolare per il modello Pro, dunque quello più accessoriato, la limitazione più grande è quella dellacertificazione Google mai ...

