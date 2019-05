Sky Sport Mondiale Under 20 diretta 1a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Sky Sport F1 - Diretta Gp Monaco (23 - 26 Maggio). Live anche su TV8 : Sesta gara del Mondiale 2019 di F1 in Diretta su Sky Sport F1, con il Gran Premio di Monaco in onda da giovedì 23 a domenica 26 maggio. Mercoledì, dunque un giorno prima rispetto al copione della F1, appuntamento con la conferenza stampa dei piloti: il via alle 15. Giovedì mattina monoposto in pista alle 11 per le prime prove libere, poi di nuovo alle 15 per la seconda sessione. Venerdì il Circus si godrà come ...

Mondiali Under 20 - Italia-Messico su Sky Sport : Si avvicina il debutto dell’Italia ai Mondiali Under 20 in programma in Polonia: la prima partita in cui saranno impegnati gli azzurri è prevista nella giornata di domani contro il Messco. La nostra Nazionale punta a partire con il massimo risultato per fare il possibile per proseguire il percorso nel torneo e accedere agli ottavi […] L'articolo Mondiali Under 20, Italia-Messico su Sky Sport è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Federico Gennarelli di Radio Sportiva dà per fatto Guardiola alla Juve - ma Sky smentisce : Da alcune ore in Rete sta girando il moltissimo il nome di Federico Gennarelli di Radio Sportiva, giornalista che nella serata di ieri ha dato praticamente per fatto il passaggio di Pep Guardiola dal Manchester City alla Juventus. Una di quelle notizie in grado di rompere gli equilibri del mercato, un po' come avvenuto poco meno di un anno fa sempre coi bianconeri, quando Agnelli volò in Grecia improvvisamente per far firmare il contratto a ...

Serie A 2018/2019 - palinsesto tv ultima giornata Sky Sport e DAZN : Dagli ultimi verdetti Champions alla salvezza, si decide tutto in una notte per la Serie A. La stessa in cui si saprà il risultato delle elezioni Europee: quasi in contemporanea con la chiusura dei seggi...

Serie A 2018 - 2019 - palinsesto tv ultima giornata Sky Sport e DAZN : PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE DELLA Serie A TIM 2018/2019 19ª giornata RITORNO 25/05/2019 Sabato 18.00 FROSINONE – CHIEVOVERONA ESCLUSIVA DAZN 26/05/2019 Domenica 15.00 TORINO – LAZIO <span...

VIDEO – Zielinski celebrato da SkySport per i suoi 25 anni : L’emittente televisiva SkySport ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un VIDEO per omaggiare il centrocampista azzurro Piotr Zielinski nel giorno del suo compleanno. VIDEO Zielinski – Nel VIDEO si SkySport vengono riprodotti i gol che il polacco ha realizzato nel corso di Napoli-Milan di questa stagione. Sky ripropone anche le parole del centrocampista azzurro: “Posso ancora crescere nelle scelte e nell’ultimo ...

MotoGP Francia 2019 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Anche a Le Mans (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) vale la legge di Marc Marquez nonostante la pioggia e una caduta. Il campione del mondo della Honda detta il passo nelle qualifiche del Gran Premio di Francia classe MotoGP, scommette subito sulle gomme da bagnato e spinge al massimo segnando subito il primato che poi sarà quello definitivo. Nemmeno la scivolata alla curva 6 lo separa dall'ennesima pole, la terza stagionale e la ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 34a Bundesliga : Calcio Estero SKY SportBundesliga (ultima giornata) BAYERN MONACO o BORUSSIA DORTMUND?sabato 18 maggio, alle ore 16, si chiude in Germania la corsa per il titoloE per seguire al meglio l’emozionante ultimo turno“DIRETTA GOL Bundesliga”con gli incontri di Bayern e Borussia in contemporan <img style="margin: 0px 5px; float: left;" ...

MotoGP Francia 2019 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Yamaha nella prima fila 'virtuale' (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) dopo le Libere del venerdì in vista del Gp di Francia che si corre domenica sul circuito di Le Mans. A svettare e' il ritrovato Maverik Vinales in 1:31:428 che precede il solito Marc Marquez (1:31:618) e la sorpresa di questo inizio di stagione, il francese Fabio Quartararo (+0.285), 'poleman' a Jerez nonché beniamino di casa, che continua a sorprendere ...

Sky Sport Serie A 37a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : La Serie A di Sky riparte con un Palinsesto interamente rinnovato e con l’Esclusiva più forte di sempre.A partire dal canale Sky Sport Serie A, totalmente dedicato al campionato italiano .E per la prima volta, la Serie A di Sky non sarà soltanto via satellite, ma anche sul digitale terrestre e via fibra. Saranno 266 le partite visibili solo su Sky ogni stagione, più del doppio rispetto alle...

Sky Sport MotoGP - Diretta Esclusiva Gp Francia (16 - 19 Maggio). In chiaro differita TV8 : Seconda tappa europea per il Motomondiale 2019, con il Gran Premio di Francia in Diretta Esclusiva su Sky Sport MotoGP (canale 208) da giovedì 16 a domenica 19 maggio. Come a Jerez, la realtà virtuale diventerà reale: una vera MotoGP entrerà nello studio mobile di Sky Sport MotoGP, punto di riferimento e di incontro per piloti, tecnici e opinionisti. La moto con livrea Sky...

Zappia : «Sport e calcio centrali nel futuro di Sky» : «Vorrei ribadire che la volontà e l’impegno di Sky Italia nello Sport e nel calcio italiano sono gli stessi che abbiamo avuto negli ultimi sedici anni, nei quali siamo stati il maggiore e più affidabile investitore nel settore». L’Amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Zappia, raggiunto dall’ANSA, commenta così le dichiarazioni sul futuro del calcio […] L'articolo Zappia: «Sport e calcio centrali nel futuro di Sky» ...

Zappia (Sky Sport) : «In prima linea per i prossimi diritti tv Serie A» : «Vorrei ribadire che la volontà e l'impegno di Sky Italia nello Sport e nel Calcio italiano sono gli stessi che abbiamo avuto negli ultimi sedici anni, nei quali siamo stati il maggiore e più affidabile investitore nel settore». L'Amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Zappia, raggiunto dall'ANSA, commenta così le dichiarazioni sul futuro del calcio italiano del Presidente della...

Zappia : «Mercato cambiato ma Sky manterrà leadership nello sport». : In un contesto di mercato che «in 3 anni è cambiato come in 30» per i contenuti televisivi a pagamento, Sky punta a «investire nei contenuti, soprattutto nelle nostre produzioni originali, mantenere la leadership sullo sport e distribuire i contenuti sempre più attraverso internet». Lo afferma Andrea Zappia, amministratore delegato per l'Europa Continentale di Sky, in un convegno all'Università ...