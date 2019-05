BOLOGNA | SCONTRI A COMIZIO FORZA NUOVA Fiore | ' Con Salvini nostre idee al governo'

Scontri a BOLOGNA : proteste contro comizio di Forza Nuova : A Bologna è scoppiato il caos oggi pomeriggio a causa di un comizio in programma da parte di Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, in vista delle elezioni europee. Il Comune, in realtà, ha negato la possibilità di montare un palchetto in quanto sulla richiesta di occupazione del suolo pubblico Forza Nuova ha cancellato con la penna la frase che richiede di non richiamarsi all'ideologia fascista.In piazza ad aspettare Fiore c'erano una ...

