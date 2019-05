Perché la politica francese è drogata di serie tv

Legge in classe il Diario di Anna Frank - la preside sospende la maestra Perché “fa politica” : Sospesa dal servizio e dallo stipendio per due giorni perché accusata di plagiare i suoi alunni di terza elementare «affrontando tematiche politiche». Succede a un’insegnante di Scordia, grosso centro agricolo della provincia di Catania, dove la madre di un alunno ha denunciato alla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo «Salvo Basso» l’ins...

L’erba legale si potrà vendere? Lo decideranno i giudici - non la politica. Vi spieghiamo il Perché : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini sbotta e minaccia. Ma a decidere sul destino della canapa legale non sarà la politica: sarà una sentenza della Corte di Cassazione. La data è il 30 maggio. I fiori “light” - cioè con una bassa percentuale di Thc - si possono vendere anche per essere fumati oppure no? A norma di legge, la risposta è “nì”. Così...

George Clooney : "La politica? Non fa per me. Non voglio entrarci - Perché penso di avere altri talenti" : “La politica? Non fa per me. Non voglio entrarci, perché penso di avere altri talenti. Non devo raggiungere compromessi nella mia carriera ed è questo che mi piace di più”. Con poche parole, la super star americana George Clooney, arrivato oggi a Roma con un volo privato assieme alla moglie Amal, chiude definitivamente ogni rumor nato, da più di un anno, su una sua eventuale candidatura alle prossime ...

Perché la politica spagnola è la bella copia di quella italiana : ... e hanno sostanzialmente condiviso i pilastri delle riforme che hanno rimesso in moto l'economia spagnola. Tra il 2009 e il 2019, la spesa pubblica è scesa dal 45,8 al 41,3 per cento del pil, dopo ...

Potere giudiziario - politica - giornalisti. Perché il rapporto Mueller ci riguarda : New York. Il punto centrale del rapporto Mueller reso pubblico giovedì (soltanto in parte Perché un po’ più del dodici per cento è ancora segreto) è che il procuratore speciale prende atto del fatto che non può essere lui a incriminare il presidente americano. E’ dai tempi di Nixon che l’ufficio leg

Grande Fratello - Barbara D'Urso e la rivoluzione politica nel reality : Perché ha scelto la figlia di Rutelli : Barbara D' Urso ha diverse qualità piuttosto impressionanti. Tipo la capacità sovraumana di reggere oltre 12 ore di diretta. O di sorridere sempre, e soprattutto sempre dall' angolazione giusta. O di sapersi prendere in giro, ironizzando per prima sulle sue eccentricità. Tuttavia quello che davvero

«Le prossime elezioni europee sono importanti Perché saranno un test anche per la situazione politica nazionale» : Bisogna dare una svolta alla situazione politica del nostro Paese, la cui economia ha tutti gli indicatori negativi'. Cesa ha concluso: 'L'Europa ha raddoppiato le risorse per la ricerca, 120 ...

Pil - consumi - investimenti : Perché la politica economica del governo è tutta da ripensare : Tra le prediche Ocse che il governo considera inutili ce n’è almeno una che andrebbe accolta con consapevolezza: il calo del Pil pro capite del 2,5% in dieci anni, dal 2008 al 2018. L’Italia è l’unico Paese in peggioramento tra quelli ad alto progresso economico. Anche la Grecia ha fatto meglio. Manca la spinta ai consumi e agli investimenti. E le azioni di politica economica finora intraprese hanno impedito di ...

Di Battista e la vera antipoliticaEcco Perché vogliono "farlo fuori" : Di Battista non ha fatto altro che esprimere le proprie opinioni sempre sottolineando di non doversi allineare per forza al M5s poiché fuori dalle istituzioni. Come mai vi interessa così tanto "farlo fuori"? Segui su affaritaliani.it

Pil - consumi - investimenti : Perché la politica economica del governo è tutta da ripensare : Tra le prediche Ocse che il governo considera inutili ce n’è almeno una che andrebbe accolta con consapevolezza: il calo del Pil pro capite del 2,5% in dieci anni, dal 2008 al 2018. L’Italia è l’unico Paese in peggioramento tra quelli ad alto progresso economico. Anche la Grecia ha fatto meglio. Manca la spinta ai consumi e agli investimenti. E le azioni di politica economica finora intraprese hanno impedito di ...

Papa Francesco - 'ricatto' a Matteo Salvini : Perché rifiuta di incontrare il leghista - clamorosa mossa politica : Papa Francesco non vuole ricevere Matteo Salvini. No all'udienza finché insiste nel respingere i profughi. Finché la politica sui migranti resta questa, tanti saluti. Sarebbe questo il messaggio che Bergoglio ha fatto arrivare al vicepremier - si legge su Il Giorno - che da tempo starebbe lavorando

Perché la Francia può fare affari con la Cina senza cambiare politica : La magnitudo finanziaria – concreta, consistente - degli accordi stretti dalla Francia con la Cina non ha cambiato sullo scacchiere internazionale né il posizionamento della Francia né il posizionamento della Cina. Il valore economico – meno concreto, meno consistente – degli accordi stretti dalla Italia con la Cina ha invece cambiato il posizionamento dell'una e dell'altra...