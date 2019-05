La BMW M8 Gran Coupé è quasi pronta per scendere sulle … strade del Mondo

laragnatelanews

(Di domenica 19 maggio 2019) L’appuntamento è per i primi mesi del 2020 (probabilmente Salone dell’Auto di Ginevra), ma ormai è abbastanza chiaro come apparirà nella sua veste definitiva, la, più importante della scuderia BMW. La nuova M8sarà il riferimento, non solo della categoria, ma di tutto il panorama automobilistico mondiale. Trazione integrale: Come la sorella minore M5 anche la super-dovrebbe avere la trazione integrale. In ogni caso, per poterne assaporare al meglio lo stile sportivo questa sarà disinseribile. La M8 dovrebbe presentarsi con un propulsore V-8 biturbo da 4,4 litri derivato proprio dalla M5. Quello stesso motore accreditato per 617 cavalli “base” per la M8. Il Pianale sarà quello anch’esso di derivazione serie 5 opportunamente rivisto. Le sospensioni saranno più rigide e a doppio braccio oscillante, con ammortizzatori che ...

