Fca | il Financial Times | “pagherà a Tesla 1 | 8 miliardi di euro per i crediti verdi”

(Di martedì 7 maggio 2019) L’acquisto dei “dacosterà a FCA una montagna di soldi: secondo ilsi parla di una cifra non inferiore a 1,8di. Una somma ingente, che verrà devoluta nelle casse di Elon Musk all’80% nel 2020 e il rimanente nel 2021. Un obolo salatissimo che l’azienda italoamericana dovrà scucire come penitenza per il suo ritardo nello sviluppo di tecnologie di alimentazione a basso impatto ambientale: l’assenza delle stesse, infatti, non permetterà a FCA di rispettare il target sulle emissioni inquinanti medie di CO2 imposto dall’pa a partire dal 2021 e pari a 95 g/km.A FCA sarebbe potuta andare anche peggio: infatti, i trasgressori dovranno pagare un’ammenda di 95per ogni grammo di CO2 oltre il limite consentito, moltiplicato per il numero di vetture vendute nel prossimo biennio (anche se il 5% delle auto più inquinanti non sarà ...

