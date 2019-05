Campionato Italiano Slalom Windsurf – Malte Reuscher ITA-7777 si aggiudica il XXIV°

sportfair

(Di domenica 5 maggio 2019)ITA-siiltrofeo Neirotti valevole come prima tappa del, l’atleta del Circolo Velico Naregno dell’Isola d’Elba, numero velico ITA-, si èto iltrofeo Neirotti, valido come prima tappa del2019. Sul podio, dietro l’italo-tedesco primo della categoria Senior, si sono piazzati Alessandro Comerlati ITA-130, primo categoria Master (Fraglia Vela Malcesine), che dopo qualche regata di rodaggio dell’anno scorso, torna dunque prepotentemente a far parlare di sé dopo anni di inattività agonistica, ed il giovane Riccardo Renna ITA-225, primo categoria Under 20, del Circolo Surf Torbole, organizzatore della regata. Quarto un’altro atleta professionista del mondo PWA presente oltre a, Andrea Rosati ITA-0 dello ...

