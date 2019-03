Malattie infiammatorie della pelle | dermatite atopica e psoriasi affliggono il 10% della

Malattie infiammatorie Croniche Intestinali : Fondazione Poliambulanza entra nella rete di eccellenza : Circa 1.000 pazienti lo scorso anno si sono rivolti a Fondazione Poliambulanza per la cura delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI), come la malattia di Crohn, colite ulcerosa e altre infiammazioni della mucosa dell’intestino. E per la qualità dei trattamenti offerti l’ospedale bresciano è stato oggi ammesso nelle fila di una importante società scientifica, IG-IBD, Gruppo Italiano per le Malattie Infiammatorie Croniche ...

Malattie infiammatorie croniche intestinali : “Sì ai biosimilari - ma servono informazione per il paziente e prescrizione medica” : Un position paper per dire sì all’uso dei biosimilari in Italia per il trattamento della malattia di Crohn e della colite ulcerosa: è stato emesso da IG-IBD, Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Disease, un gruppo di medici italiani specializzati nella gestione delle MICI, Malattie infiammatorie croniche intestinali. I biosimilari, che rappresentano una grande opportunità per far risparmiare il Sistema Sanitario Nazionale e ...