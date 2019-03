Roma | El Shaarawy out con il Napoli | lesione di primo grado al polpaccio sinistro

Roma - El Shaarawy : lesione al polpaccio. Salta Napoli e Fiorentina : Niente Napoli e Fiorentina per Stephan El Shaarawy. L'attaccante della Roma, che ha lasciato il ritiro della Nazionale subito dopo la partita contro la Finlandia, oggi è stato sottoposto ad esami che ...

Roma - lesione al polpaccio per El Shaarawy : salta Napoli e Fiorentina : Roma - Altro infortunio pesante per la Roma , sempre al polpaccio. Stephan El Shaarawy - tornato anzitempo dal ritiro della Nazionale - ha riportato una lesione di primo grado al gemello mediale del ...

Roma - El Shaarawy ko : lesione al polpaccio - salta Napoli e Fiorentina : Brutte notizie in casa Roma per quanto riguarda Stephan El Shaarawy , rientrato dalla Nazionale per un problema al polpaccio sinistro: come riferisce Sky Sport , gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado al gemello mediale , l'esterno offensivo non sarà a disposizione per la sfida con il Napoli ed è a forte rischio anche per la ...

Roma - infortunio El Shaarawy : arrivano pessime notizie - salterà Napoli e Fiorentina : infortunio El Shaarawy, il Faraone della Roma alle prese con una lesione al polpaccio che lo costringerà a star fuori a lungo saltando match importanti L’infortunio di El Shaarawy è una pessima tegola per la Roma. Il calciatore, secondo quanto rivelato da Skysport, ha una lesione al polpaccio sinistro, una notizia alla quale Ranieri di certo avrebbe fatto a meno. Il calciatore non ha partecipato alle gare della Nazionale a causa del ...

Si ferma El Shaarawy - 40esimo infortunio muscolare per la Roma : Tre giorni di riposo A Napoli c’è chi storce il naso per gli infortuni muscolari degli azzurri. Tema che il Napolista ha approfondito nell’intervista al preparatore degli azzurri Francesco Mauri (e al suo staff) pubblicata la scorsa settimana. Mauri ha ricordato gli infortuni muscolari (sono sei) e ha spiegato le differenze tra gli infortuni a freddo e quelli a partita od allenamento ampiamente in corso. Ma veniamo alla notizia che ...

Infortunio El Shaarawy - ennesimo problema muscolare in casa Roma : Infortunio EL Shaarawy – Problemi fisici senza fine in casa Roma. Come se non bastassero tutti quelli sorti a Trigoria, si sono aggiunti anche quelli da Coverciano a riempire ulteriormente l’infermeria del club giallorosso. Ieri il terzino Alessandro Florenzi ha lasciato il ritiro del ct Roberto Mancini per via di un Infortunio patito al soleo, […] L'articolo Infortunio El Shaarawy, ennesimo problema muscolare in casa Roma ...

Roma - emergenza senza fine : si fa male anche El Shaarawy : Roma - Come se fosse vittima di una maledizione, la Roma perde uno dopo l'altro per infortunio i suoi giocatori più importanti, per giunta nel momento più critico della stagione. Se ieri era toccato ...

Roma - domani esami medici per El Shaarawy : Roma, 24 MAR - Ennesimo infortunio muscolare in casa Roma. Dopo lo stop di Florenzi, che sarà indisponibile per 2-3 settimane, anche El Shaarawy ha accusato un problema al polpaccio in Nazionale. ...

Nazionale - infortunio per El Shaarawy : torna a Roma. Anche Piccini out : Tanti sorrisi per l bella vittoria arrivata contro la Finlandia nella prima gara di qualificazione agli Europei 2020, per l' Italia qualche preoccupazione arriva dall'infermeria. Dopo gli infortuni di ...

Le notizie del giorno – Panchina Samp - infortunio De Vrij e i provvedimenti della Roma su Dzeko-El Shaarawy : 1/7 Tano Pecoraro/LaPresse ...

Lite Dzeko-El Shaarawy - mano pesantissima della Roma : i provvedimenti per presente e futuro : E’ un momento molto delicato in casa Roma, la squadra è reduce dalla brutta sconfitta in campionato contro la Spal ma in generale da un momento difficile considerando anche l’eliminazione in Champions League contro il Porto. In più nelle ultime ore sono circolate voci su una presunte Lite tra Dzeko e El Shaarawy durante l’intervallo della partita proprio contro la Spal. E la Roma adesso pensa a pesanti provvedimenti. Il ...

Caos Roma : a Ferrara lite Dzeko-El Shaarawy : Dzeko-El Shaarawy, a Ferrara fu vera rissa: questo è quanto riporta il Corriere dello Sport. I giocatori si sono resi protagonisti di una lite molto accesa avvenuta nell'intervallo della partita di Ferrara. Da questo episodio nasce lo sfogo di Claudio Ranieri nelle interviste e le ...

Roma - lite Dzeko-El Shaarawy : clamorosa decisione della società? : DZEKO EL Shaarawy- Dopo la lite negli spogliatoi tra Dzeko ed El Shaarawy, la società capitolina sarebbe pronta ad utilizzare il pugno di ferro con i suoi due giocatori. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, l’attaccante bosniaco potrebbe essere escluso dalla formazione che affronterà il Napoli in vista della prossima sfida di […] L'articolo Roma, lite Dzeko-El Shaarawy: ...

Roma - dopo la lite Dzeko-El Shaarawy ripercussioni sul mercato : Roma - Rischia di avere conseguenze molto pesanti la rissa avvenuta tra Edin Dzeko e Stephan El Shaarawy negli spogliatoi durante l'intervallo della sfida contro la Spal. Nelle ultime ore emergono ...