Chi è Vito Bardi | l' ex generale della Finanza con 4 lauree e tifoso del Napoli

Basilicata - Chi è Vito Bardi neo presidente della Regione : Ha conseguito, tra gli altri titoli, le lauree in Economia e Commercio; Giurisprudenza; Scienze Internazionali e Diplomatiche; Scienze della Sicurezza Economica Finanziaria. Oltre al Master di II ...

Vito Bardi nuovo governatore della Basilicata : trionfa la Lega - anniChiliti i grillini : Vito Bardi è il nuovo governatore della regione Basilicata. L’ex generale della Guardia di finanza fortemente voluto da Forza Italia

Ramy - Paulo Dybala lo Chiama : 'Sei un eroe - ti invito a vedere la Juventus' : Il 13enne Ramy , diventato eroe nel caso di cronaca dei giorni scorsi relativo al bus dirottato e incendiato a San Donato Milanese , potrebbe presto coronare un suo sogno: quello di incontrare e conoscere l'attaccante della Juventus Paulo ...

Bergamo : andiamo avanti - De Vito caso isolato e Frongia verso arChiviazione : Roma – “La Giunta non sta passando un ‘momento’, c’e’ una vicenda che riguarda il presidente dell’Assemblea capitolina che e’ molto seria e fortemente circostanziata e nei cui confronti c’e’ stata una reazione nitida e immediata”. Lo ha detto all’agenzia Dire il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo, in merito alla crisi politica del Campidoglio dopo l’arresto di Marcello ...

De Vito interrogato : «Chiarirò tutto - sono sereno». Il gip : «Corruzione ai vertici del Comune» : «Chiarirò tutto. sono sereno anche se molto dispiaciuto per quanto sta succedendo». È quanto ha riferito , al suo nuovo legale Angelo Di Lorenzo, che ha incontrato a Regina...

InChiesta stadio Roma - De Vito non risponde. Indagato pure assessore | : L'ormai ex presidente dell'assemblea capitolina chiede di essere ascoltato nei prossimi giorni: "Sono sereno, chiarirò tutto", ha detto al suo legale. Il gip: "Quadro desolante, corruzione ai vertici ...

Portas : se De Vito diChiarato colpevole allora 5S sono mariuoli : Roma – “Gli amministratori dei M5s non brillano per capacita’ e buon senso, vedi Appendino, Raggi e il ministro Toninelli; ma, se le vicende del presidente del Consiglio comunale di Roma De Vito fossero accertate, gli Italiani capirebbero che oltre essere incapaci sono anche dei mariuoli…”. Lo afferma il leader dei Moderati Giacomo Portas, eletto alla Camera nel Pd. L'articolo Portas: se De Vito dichiarato colpevole ...

De Vito : tranquillo e sereno - Chiarirò tutto : Roma – “Sono tranquillo, sereno, dispiaciuto per questa cosa che e’ capitata. Chiariro’ tutto”. È quanto riferito da Marcello De Vito al suo legale, Angelo Di Lorenzo, al termine dell’incontro nel carcere di Regina Coeli dove era in programma l’interrogatorio di garanzia del presidente del Consiglio comunale di Roma che ha scelto di avvalersi della facolta’ di non rispondere. De Vito e’ agli ...

Stadio Roma - De Vito : "Chiarirò tutto". Mezzacapo : "Nessuna tangente - solo compensi" : Camillo Mezzacapo , interrogato a Regina Coeli dal gip, ha respinto le accuse: "Non ho percepito nessuna tangente , ma solo compensi per attività professionali, curavo transazioni e attività che si ...

InChiesta stadio Roma - De Vito non risponde. Mezzacapo : 'No tangenti' | : L'ormai ex presidente dell'assemblea capitolina si è avvalso della facoltà di non rispondere e chiede di essere ascoltato nei prossimi giorni: "Sono sereno, chiarirò tutto", afferma. L'avvocato ...