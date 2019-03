Verbania | famiglia travolta da auto impazzita | 1 morto e 3 feriti

blogo

(Di domenica 24 marzo 2019)Tragedia familiare a Intra, frazione del comune diche si affaccia sul Lago Maggiore. Nonno, nonna, mamma e un bambino di 20 mesi a bordo di un passeggino sono stati travolti in Corso Mameli da una Ford Fusion guidata da un giovane di 25 anni.Il nonno, un 54enne, èsul colpo mentre la moglie (59 anni) è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni così come la mamma 35enne e il bimbo. La 59enne è stata ricoverata in terapia intensiva nell'ospedale di Vercelli, mentre la 35enne è stata trasferita all'Ospedale Maggiore di Novara sempre in terapia intensiva. Il piccolo è invece stato trasportato nel reparto pediatrico del nosocomio di Vercelli e, nonostante una frattura al bacino, non sarebbe in pericolo di vita.Il guidatore è stato denunciato dalla polizia stradale per omicidio e lesioni. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso il controllo dell'a ...

