Il ritorno di Franco Battiato | La salute? Il peggio è passato

Inter-Eintracht Francoforte - la partita di ritorno di Europa League domani su TV8 : Inter-Eintracht Francoforte, partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, sarà trasmessa gratis e in chiaro da TV8 (e anche in pay-tv su Sky Sport Uno) nella prima serata di giovedì 14 marzo. I tifosi nerazzurri e gli sportivi italiani avranno così modo di vedere in diretta se la formazione milanese sarà capace di approdare ai quarti della manifestazione europea. Dopo lo 0-0 dell'andata in Germania i pronostici lasciano ben ...

Handanovic e la difesa reggono - Brozovic tradisce dal dischetto : Inter sprecona a Francoforte - al ritorno non si può sbagliare : Handanovic e la difesa reggono l’urto dell’Eintracht, Brozovic fallisce un’occasione d’oro dal dischetto: Francoforte-Inter finisce 0-0. ritorno in salita per i nerazzurri Dopo la due giorni di Champions League, il giovedì, come sempre, è il giorno dedicato allo spettacolo dell’Europa League. Mal digerito il ko della Roma nella giornata di ieri, quest’oggi tocca a Inter e Napoli scendere in campo per ...

Inter-Eintracht Francoforte - Europa League 2019 : quando si gioca il ritorno? Programma - orario e tv : La gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Inter ed Eintracht Francoforte si giocherà giovedì 14 marzo alle ore 21.00 a San Siro. I nerazzurri, dopo il risultato dell’andata alla Commerzbank-Arena, cercheranno di trovare una grande prestazione davanti al proprio pubblico per riuscire ad ottenere il pass per i quarti e continuare il proprio cammino nel secondo torneo continentale. Una sfida che si preannuncia molto combattuta ...