Bus incendiato a Milano Il tragico racconto di un bimbo ' Ho avuto paura di morire'

Bus incendiato - Ousseynou Sy trasferito nel reparto protetti. Procura cerca il video che annunciava il gesto : Ousseynou Sy, l’uomo che mercoledì ha dirottato e incendiato un autobus con a bordo una scolaresca di 51 alunni, è stato trasferito nel reparto protetti di San Vittore, quello per i detenuti che non possono stare insieme ad altri come i pentiti o i sex offenders, coloro che hanno compiuto reati contro donne e bambini e tra gli altri anche gli ex appartenenti alle forze dell’ordine. Il 47enne ha avuto in queste ore il colloqui con lo psicologo ...