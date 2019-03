Juventus il piano di Allegri | ricaricare le energie dei suoi giocatori in vista dell' Ajax

Blastingnews

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Per laquesto è un periodo di riposo. Infatti, Massimilianola pausa per le nazionali ha deciso di far rifiatare iragazzi. Il tecnico livornese ha deciso di lasciare liberi ifino al 26 marzo, anche perché i calciatori juventini convocati dalle rispettive nazionali sono ben 15. Per questo motivo alla Continassa sarebbero rimasti in quattro: ovvero Carlo Pinsoglio, Daniele Rugani, Mario Mandzukic ed Emre Can. Mentre Sami Khedira, Juan Cuadrado, Mattia De Sciglio, Andrea Barzagli e Douglas Costa sono alle prese con i rispettivi infortuni. Dunque chi non è andato in nazionale fino al 26 marzo starà a riposo, anche se svolgerà un programma di lavoro personalizzato. Massimilianoha deciso di concedere un po' di relax aiper permettere loro di ricaricarsi sia dal punto difisico che mentale. L'obiettivo del tecnico livornese ...

tuttosport : #Juve, il piano di #Allegri per l'#Ajax: ecco cosa farà - MondoPalermo : Ajax-Juventus, obiettivo Champions League: ecco il piano di Allegri per domare i lancieri - Mediagol : Ajax-#Juventus, obiettivo #ChampionsLeague: ecco il piano di Allegri per domare i lancieri -