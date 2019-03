Tav | Telt pubblica i bandi di gara sulla Gazzetta europea

Tav - pubblicato il bando Telt per i primi tre lotti : stato pubblicato sulla Gazzetta europea online il bando Telt per la realizzazione dei primi tre lotti dei avori principali del tunnel di base del Tav. L'avviso legale, "avis de marché" in francese, ...

Tav - Telt pubblica avvisi su Gazzetta Ue : 12.42 Sono online sulla Gazzetta europea gli 'Avis de marchés per le procedure di gara relative ai lavori in Francia per il tunnel di base della Torino-Lione. L'importo stimato dei lavori è di 2,3 miliardi di euro. Lo rende noto su twitter Telt, la società Italo-francese incaricata di realizzare e poi gestire la nuova linea ferroviaria ad alta velocità.

Tav - du Mesnil - Telt - : L'obiettivo resta il 2030 : Milano, 12 mar., LaPresse, - Sulla Tav "L'obiettivo resta il 2030". Lo dice il presidente di Telt, Hubert du Mesnil, intervistato da 'France Info'. "Abbiamo vissuto una difficile transizione, ma ...

Telt sblocca i band Tav. Conte : “Nessun onere per lo Stato" : Il Consiglio di amministrazione di Telt ha dato il via libera agli avvisi di gara per 2,3 miliardi di euro relativi ai lavori per completare le due canne della galleria tra Saint Jean de Maurienne ed il tettorio italiano. Il Cda si è svolto in videoconferenza tra Parigi e Roma, con la partecipazione di un rappresentante della Commissione Europea. Dopo il via libera la società ha confermato "che gli avvisi di avvio delle gare Contengono ...

Tav - il cda di Telt sblocca i bandi<br>Conte : "Nessun onere per lo Stato" : Il Consiglio di amministrazione di Telt ha dato il via libera agli avvisi di gara per 2,3 miliardi di euro relativi ai lavori per completare le due canne della galleria tra Saint Jean de Maurienne ed il tettorio italiano. Il Cda si è svolto in videoconferenza tra Parigi e Roma, con la partecipazione di un rappresentante della Commissione Europea. Dopo il via libera la società ha confermato "che gli avvisi di avvio delle gare contengono ...

Tav - via libera dal cda di Telt agli avvisi. Conte : 'Nessun onere a carico dello Stato' : Il consiglio d'amministrazione di Telt, in video conferenza tra Roma e Parigi, ha dato via libera all'unanimità alla pubblicazione degli 'avis de marchés' gli inviti a presentare candidatura relativi ...

Tav - Salvini : “Cda di Telt ha approvato all’unanimità i bandi - siamo sulla strada giusta” : “Il cda di Telt ha approvato i bandi per la Tav. siamo sulla strada giusta“. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini al termine del Consiglio federale della Lega, in via Bellerio. Per Salvini si tratta di “una scelta chiara e unanime, ma è solo una delle opere pubbliche”. Perché “ci sono 300 cantieri da far ripartire, porti, aeroporti, ferrovie e metanodotti. Contiamo che ...

Tav - Telt sblocca i bandi di gara per 2 - 3 miliardi : I prossimi sei mesi saranno monitorati soprattutto dalla politica: è infatti in quel lasso di tempo che i governi di entrambi i Paesi potrebbero decidere di fermare il progetto. Soddisfazione è stata ...

Tav - Salvini : bene Cda Telt su bandi - ora dl sblocca-cantieri : Milano, 11 mar., askanews, - 'Il Cda di Telt ha approvato i bandi per la Tav, che è una delle tante opere pubbliche ma ci sono 300 cantieri da riaprire in Italia. Contiamo che nell'arco di qualche ...

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora Tav : Telt sblocca bandi - caos M5s-Salvini - 11 marzo - : Ultime notizie di Oggi, ultim'ora: Tav, Telt sblocca i bandi ma è caos Salvini-M5s. Cade aereo in Etiopia, 8 vittime italiane, 11 marzo 2019,

Tav : Parigi - da Telt tappa positiva : ANSA, - Parigi, 11 MAR - La Francia si dice soddisfatta per le odierne decisioni del consiglio di amministrazione di Telt che "rappresentano una tappa positiva nell'interesse del progetto Lione-Torino"...

Salvini : "Siamo il primo partito italiano. Sulla Tav da Telt scelta chiara" : 'Abbiamo la responsabilità di essere la prima forza politica di questo paese e dopo il 26 maggio saremo la forza politica di riferimento a livello continentale', ha detto Salvini.

Salvini : 'Siamo il primo partito italiano. Sulla Tav da Telt scelta chiara' : 'Abbiamo la responsabilità di essere la prima forza politica di questo paese e dopo il 26 maggio saremo la forza politica di riferimento a livello continentale', ha detto Salvini.

Matteo Salvini - annuncio in diretta : "La Tav si farà - la Telt ha approvato i bandi". Caterpillar sul M5s : "La Tav si farà". Matteo Salvini esulta davanti alle telecamere, al termine del Consiglio federale della Lega, comunicando un'ultim'ora: "Il CdA di Telt ha approvato i bandi" per l'alta velocità Torino-Lione. Tutto previsto, perché come ampiamente sottolineato domenica, dopo l'annuncio-farsa del pre