Nuova Zelanda | strage in due moschee | 49 morti

Tarrant - l'autore della strage in Nuova Zelanda ispirato da Breivik - : Il 28enne australiano che ha ucciso 49 persone in due moschee a Christchurch , prima del massacro aveva scritto un manifesto anti-migranti di 74 pagine. Si descrive come "timido e introverso" e ...

Nuova Zelanda : eroe in moschea ha disarmato attentatore a mani nude : C'è un eroe nella vicenda della strage più cruenta della storia della Nuova Zelanda, dove un terrorista suprematista ha fatto fuoco in due moschee di Christchurch uccidendo 49 persone. Si tratta di un ...

Attacco suprematista in Nuova Zelanda : E' di 49 morti e decine di feriti il bilancio degli attacchi alle due moschee nella città di Christchurch.

Nuova Zelanda : Juncker - orrore e tristezza per attacco : La Francia insorge contro ogni forma di estremismo e agisce con i suoi partner contro il terrorismo nel mondo ": lo scrive in un tweet il presidente francese, Emmanuel Macron , riferendosi agli ...

Attentato in Nuova Zelanda - tutti i nomi sulle armi del killer - Sky TG24 - : ... 28 anni, identificato come Attentatore alle moschee di Christchurch, compare una lunga serie di scritte e di nomi che fanno riferimento a battaglie ed episodi di cronaca nei quali sono coinvolti ...

Nuova Zelanda - rischio gesti emulativi : 20.52 C'è il rischio che l'attentato in Nuova Zelanda possa innescare gesti di "emulazione" o "ritorsione". Così in una circolare che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha inviato a tutte le questure e le prefetture dopo la strage nelle moschee neozelandesi. La direttiva prescrive di adottare iniziative investigative per prevenire eventuali pianificazioni di atti ostili Rafforzata la vigilanza in prossimità di luoghi di culto, sia islamici ...

Nuova Zelanda - rischio emulazione. È allerta sui luoghi di culto anche in Italia : L'intelligence Italiana lo aveva previsto. Aveva previsto una recrudescenza delle dimostrazioni di ultradestra , un nuovo attivismo razzista e xenofobo che, sulla scia di Macerata , avrebbe continuato ...

Nuova Zelanda - attacchi a 2 moschee : 49 morti. La strage live su Facebook - killer posta manifesto anti-Islam. 'È terrorismo' : Ha aggiunto di aver scelto la Nuova Zelanda a causa della sua posizione, per dimostrare che anche le parti più remote del mondo non sono esenti da ' immigrazione di massa '. Sui caricatori delle armi ...

Strage Nuova Zelanda - “il killer Brendon Tarrant suprematista bianco come Breivik. Analogie tra loro e terroristi islamici” : L’uso strumentale e fuorviante della storia, il ricorso al simbolismo come arma identitaria e l’esaltazione della figura del “cavaliere e giustiziere” che si immola per una causa superiore. L’attentato terroristico compiuto da Brendon Tarrant, il 28enne australiano che ha fatto fuoco in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, uccidendo 49 persone e ferendone altre 48, mostra le Analogie tra il terrorismo di destra contemporaneo e quello ...

Nuova Zelanda - sinagoghe domani chiuse : 18.53 Le sinagoghe della Nuova Zelanda, "per la prima volta nella storia", saranno chiuse domani durante shabbat,per solidarietà coi fedeli musulmani per la strage nelle 2 moschee di Christchurch. Lo ha annunciato su Twitter il presidente dell'Agenzia ebraica per Israele, Herzog, spiegando l'iniziativa di domani ed esprimendo solidarietà alle famiglie in lutto. Nel tweet,in cui l'attentato viene definito "un massacro scioccante",Herzog ...

Nuova Zelanda - attacchi a 2 moschee : 49 morti. La strage live su Facebook - killer posta manifesto anti-Islam. “È terrorismo” : Ha ucciso 49 persone e ne ha ferite 48 sparando all’impazzata in due moschee a Chirstcurch, in Nuova Zelanda. Brenton Tarrant, australiano bianco di 28 anni, originario dello Stato di New South Wales, sulla costa orientale del Paese, è stato arrestato assieme ad altri due uomini e una donna. Prima di entrare in azione e durante il massacro nelle moschee di Deans Ave, dove si contano 41 vittime, e in quella di Linwood, dove ha ...

L'attacco in Nuova Zelanda e le manifestazioni per il clima : La strage anti islamica e, andrebbe aggiunto, anche anti immigrazione in Nuova Zelanda. 49 persone uccise, secondo gli ultimi rapporti di polizia, e 48 feriti. Ferita una comunità di origini diverse, con varie nazionalità di provenienza. Il fatto ci ha mostrato una specie di internazionale dei fru

Strage in Nuova Zelanda - nel video della strage il disperato tentativo di fermare il killer : Durante la strage compiuta da Brenton Tarrant nella moschea di Christchurch, in Nuova Zelanda, uno dei fedeli ha cercato di fermare la carneficina lanciandosi contro il killer. Un gesto disperato ed eroico che però non è riuscito ad impedire la morte di 49 persone e il ferimento di altre venti.Continua a leggere

Strage Nuova Zelanda - donna uccisa mentre tenta di salvare il marito tetraplegico : Husna Ara Parvin, una donna di quarantadue anni originaria del Bangladesh, è tra le vittime dell’attacco alle moschee in Nuova Zelanda. Secondo i suoi familiari, è stata uccisa mentre correva per cercare di raggiungere suo marito costretto su una sedia a rotelle. La coppia viveva da anni a Christchurch.Continua a leggere