New York | brusca correzione per International Paper

New York : in forte denaro Nvidia : Prepotente rialzo per il chipmaker , che mostra una salita bruciante del 2,68% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nvidia evidenzia un andamento più marcato ...

Packaging Corp Of America scivola in fondo al mercato di New York : Pressione su Packaging Corp Of America , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,10%. La tendenza ad una settimana di Packaging Corp Of America è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 ...

New York : spinge in avanti Advanced Micro Devices : Rialzo per Advanced Micro Devices , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,54%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore ...

New York : pioggia di acquisti su Ipg Photonics : Prepotente rialzo per Ipg Photonics , che mostra una salita bruciante del 3,32% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ipg Photonics evidenzia un andamento più ...

New York : amplia l'ascesa Estee Lauder : Grande giornata per la società leader nei trattamenti anti-age , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,04%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

New York : amplia l'ascesa NetApp : Rialzo per il produttore di sistemi per l'immagazzinamento di dati , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,95%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base ...

New York : risultato negativo per Nordstrom : Ribasso per il retailer del lusso statunitense , che presenta una flessione dell'1,91%. L'andamento di Nordstrom nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza relativa del ...

New York : al centro degli acquisti Applied Materials : Seduta decisamente positiva per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori , che tratta in rialzo del 4,47%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base ...

New York : amplia l'ascesa Lam Research : Ottima performance per Lam Research , che scambia in rialzo del 5,58%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

New York : risultato positivo per Discovery : Seduta vivace oggi per Discovery , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,95%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia ...

Male Nektar Therapeutics sul mercato azionario di New York : Retrocede molto Nektar Therapeutics , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,97%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

New York : nuovo spunto rialzista per Discovery : Scambia in profit Discovery , che lievita dell'1,89%. La tendenza ad una settimana di Discovery è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di ...

Crolla a New York Sotheby's : Aggressivo ribasso per la casa d'aste del Regno Unito , che passa di mano in perdita del 2,11%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia ...

New York : in forte denaro Diamondback Energy : Brillante rialzo per Diamondback Energy , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,14%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...