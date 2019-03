L'Italia si mobilita per il clima : "Chiudere gli occhi da oggi è una colpa" : ... marcerà nel capoluogo lombardo, dove, spiega, la protesta durante l'orario scolastico non è una furbata per saltare le lezioni ma un'azione politica old style per farsi ascoltare. Cortei di studenti ...

“Global Strike for Future” - oggi la mobilitazione planetaria per il clima : tanti eventi in Italia e nel Mondo : L’onda “green” in difesa del clima è iniziata con i cortei di decine di migliaia di giovani in Nuova Zelanda e poco dopo in Australia: i ragazzi hanno abbandonato la scuola per aderire al “Global Strike for Future“, lo sciopero globale degli studenti. Hanno sfilato in oltre 50 città grandi e piccole dei due Paesi, bloccando il traffico e raccogliendosi davanti ai parlamenti e ai municipi. Molti hanno usato ...

“Global Strike for Future” - domani 15 Marzo la mobilitazione planetaria per il clima : ecco da cosa nasce - cosa significa e quali sono i principali eventi in Italia e nel Mondo : domani, venerdì 15 Marzo 2019, è in programma il “Global Strike for Future“, una vera e propria mobilitazione su scala mondiale che avrà luogo in 1.300 città e 98 Paesi: studenti, attivisti, volontari manifesteranno fuori dai municipi e dai Parlamenti nazionali per chiedere ai governi di agire per fermare i cambiamenti climatici. L’Italia è tra le nazioni più attive con le sue 109 piazze, insieme a Usa (117) e Germania (141), ma la ...

ExpoMove 2019 : Firenze per 4 giorni capitale della mobilità elettrica e sostenibile in Italia - tutto quello che c’è da sapere : Sta per partire la prima edizione di ExpoMove, l’evento dedicato alla mobilità urbana elettrica e sostenibile. La quattro giorni, da martedì 9 a venerdì 12 aprile, si svolgerà nella prestigiosa location della Fortezza da Basso, a Firenze. Il capoluogo fiorentino è una delle città dove è in corso la trasformazione del trasporto elettrico pubblico e privato, con la terza linea di tramvia elettrica inaugurata da poco che rivoluziona gli spostamenti ...

“La mobilità sostenibile e veicoli elettrici” : appuntamento con il III Rapporto di Repower sulla e-mobility - in Italia e nel mondo : Verrà presentato stasera a Garage Italia, alla presenza di Marco Granelli, Assessore alla mobilità e Ambiente del Comune Milano, e dell’AD di Repower Italia Fabio Bocchiola la terza edizione del White Paper di Repower “mobilità sostenibile e veicoli elettrici” che fa il punto sullo scenario della mobilità sostenibile in Italia e nel mondo. Alla presentazione interverranno inoltre: Alberto Viano, A.D. LeasePlan Italia e Alessandro Lago, Direttore ...

Italia-Ungheria - Qualificazioni Mondiali basket 2019 : le chiavi tattiche della partita. Mobilità e dinamismo le doti degli azzurri - magiari ottimi tiratori : Dopo giorni di avvicinamento e di crescente attesa, il momento è finalmente arrivato: questa sera alle ore 20.15 presso la Enerxenia Arena di Masnago (VA) la Nazionale italiana di basket scenderà in campo per la fondamentale sfida contro l’Ungheria. In palio per gli azzurri una storica qualificazione al Mondiale 2019. Gli uomini allenati da Meo Sacchetti dovranno scendere in campo con la mentalità vincente che li ha contraddistinti sino ad ...

FS Italiane - RFI investe oltre 14 - 6 miliardi per mobilità ferroviaria in Lombardia : L'obiettivo è migliorare la mobilità ferroviaria in Lombardia e per realizzarlo Rete ferroviaria Italiana , RFI,, società del Gruppo FS italiane, ha messo in campo un programma di investimenti fino al ...

Mobilità : in arrivo la prima autostrada elettrica in Italia. Ecco progetti e idee per la ricarica in movimento : Sono diversi infatti i progetti avviati in Italia e nel mondo per cercare di eliminare i limiti della Mobilità elettrica, rappresentati dall'autonomia e i tempi di ricarica della batteria.

Lorenzo non ce l'ha fatta : per curare il cancro negli Stati Uniti si era mobilitata l'Italia : Il medico-attore di Ancona era affetto da un linfoma chemioresistente, per curare il quale era stata avviata la raccolta fondi per una nuova terapia Oltreoceano. Il crowdfunding aveva raggiunto quota 600mila euro. Ma lui non ce l'ha fatta: si è spento nella sua casa, mentre preparava il viaggio della speranza

Lorenzo non ce l'ha fatta : per curare il cancro negli Stati Uniti si era mobilitata l'Italia : Il medico-attore di Ancona era affetto da un linfoma chemioresistente, per curare il quale era stata avviata la raccolta fondi per una nuova terapia Oltreoceano. Il crowdfunding aveva raggiunto quota 600mila euro. Ma lui non ce l'ha fatta: si è spento nella sua casa, mentre preparava il viaggio della speranza

Lorenzo non ce l'ha fatta : per le cure in Usa contro il cancro si era mobilitata l'Italia : Il medico-attore era affetto da un linfoma chemioresistente, per curare il quale era stata avviata la raccolta fondi per una nuova terapia Oltreoceano. La raccolta aveva raggiunto quota 600mila euro. Ma lui non ce l'ha fatta.

Ancona - Lorenzo non ce l'ha fatta : per le cure in Usa contro il cancro si era mobilitata l'Italia : Otto mesi a lottare come un leone contro un linfoma che si era dimostrato chemioresistente. Un video-appello , il primo febbraio, per chiedere aiuto. "Voglio vivere" gridava con un esile filo di voce ...

Il ritardo dell'Italia sulla mobilità è sancito dalla proposta di riforma del Codice della strada : Regolarizzare il consueto, avvicinarsi all'Europa. In Commissione Trasporti alla Camera si sta parlando di questo. Nessuna rivoluzione, sebbene le dichiarazioni lo facciano intendere. Sulle modifiche al Codice della strada in materia di biciclette ciò che colpisce non è tanto quello di cui si discut

Piano del traffico - della sosta e mobilità : Forza Italia si rivolge al Prefetto : Vogliamo condividere con la cittadinanza tutti quegli aspetti che sappiamo possono creare malumori, perché la mobilità è quella scienza che tocca democraticamente tutti e il cambiamento spaventa ». ...