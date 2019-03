La borsa con le frange | come indossarla con stile

G8 - per la Diaz è ora di pagare - i poliziotti condannati a rimborsare tre milioni : Quasi vent'anni dopo, la sentenza della Corte dei Conti per il rimborso delle spese legali e dei risarcimenti. I giudici: "Quella notte sonno della ragione"

borsa Italiana - in forte rialzo il controvalore degli scambi del 14/03/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,4 miliardi di euro, con un incremento del 18,26%, rispetto ai ...

borsa : Milano in rialzo con Leonardo : ANSA, - Milano, 14 MAR - La Borsa di Milano, +0,6%, chiude la seduta in rialzo, in linea con l'andamento positivo degli altri listini europei. Gli investitori restano prudenti in attesa delle ...

borsa : Asia contrastata - Tokyo -0 - 02% : MILANO, 14 MAR - Il rallentamento dell'economia cinese, che si è accentuato negli ultimi 2 mesi, continua a pesare sui listini principali di Asia e Pacifico, che si sono mossi a più velocità. Da un lato ha influito il voto del Parlamento ...

Champions League - quanti soldi ha guadagnato la Juventus con la qualificazione ai quarti? Cifra da capogiro e il titolo vola in borsa : L’impresa realizzata ieri sera dalla Juventus continua ad avere grande eco nel mondo sportivo e non solo, i Campioni d’Italia hanno sconfitto l’Atletico Madrid e hanno completato un’autentica rimonta dopo aver perso l’andata degli ottavi di finale per 2-0. I bianconeri sono entrati tra le otto grandi d’Europa e possono proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale, il successo di ieri ...

Juve - notte magica con i miracoli di Ronaldo. E vola in borsa : Come nelle favole più belle, dove le zucche si trasformano in carrozze. La Juventus inerme di Madrid, mortificata da una sconfitta che sembrava una condanna, annichilisce l'Atletico Madrid, ribalta ...

La Juve fa il botto in borsa : sospesa per eccesso di rialzo con un balzo teorico del 20% : Il titolo Juve fa il botto in Borsa dopo l'esaltante successo contro l'Atletico Madrid che ha portato i bianconeri nei quarti di finale di Champions. Competizione che, a questo punto, vede il club torinese fra le principali favorite.Il titolo è stato sospeso per eccesso di rialzo con un balzo teorico del 20%. Il tutto in una giornata con Piazza Affari in lieve rialzo e all'interno di uno scenario che vede i mercati europei ...

La Juve vola in borsa con la Champions : apertura a +24% : Titolo Juventus – La straordinaria notte europea vissuta dalla Juventus non è passata inosservata a Piazza Affari. apertura in rally per il titolo della società bianconera, che è arrivato a toccare un +24% a 1,58 dopo il -2,7% della chiusura di ieri sera. Il titolo non era riuscito a far prezzo in apertura per i […] L'articolo La Juve vola in Borsa con la Champions: apertura a +24% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

borsa - in rialzo il controvalore degli scambi del 12/03/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,84 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,68 miliardi della seduta precedente. I ...

Juventus nervosa in borsa aspettando la sfida con l'Atletico : Giornata no per la Juventus , che mostra una perdita del 2,39% in Borsa, avvertendo la tensione pre partita. Stasera si giocherà la partita chiave per la Champions League contro l'Atletico Madrid, una ...

borsa : Milano gira in calo con Tim : ANSA, - Milano, 12 MAR - Piazza Affari, dopo un avvio positivo in linea con gli altri mercati europei, gira in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,16% e prevalgono gli ordini in vendita in particolare su Tim, ...

borsa : Asia in rincorsa con tecnologici : ANSA, - MILANO, 12 MAR - RImbalzo significativo in Asia, sulla scia del rally dei tecnologici in America. I listini cinesi hanno toccato un rialzo del 2% in mattinata e ora si avviano a chiusura in ...

Aereo caduto - i consumatori : «Fermate i 737 Max». Trovate le scatole nere - Boeing crolla in borsa : Saranno le scatole nere del Boeing 737 Max a rivelare cosa sia successo subito dopo il decollo. Ethiopian Airlines ha confermato di aver recuperato sia il registratore della cabina di pilotaggio...

borsa - netta diminuzione per il controvalore degli scambi dell'8/03/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,41 miliardi di euro, in calo di 536,9 milioni, rispetto ai 2,95 miliardi della vigilia. I ...