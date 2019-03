Conte:mai pensato a mini-Tav,fake news

"Mai parlato di-Tav e mai concepito una-Tav perché non sono un tecnico e nessuno mi ha mai portato una-Tav sul tavolo. E'un'altra fandonia che mi viene attribuita". Così il premiera Caltanissetta. "Un referendum per la Tav non è previsto-spiega-non ci sono gli strumenti giuridici". "Il codice degli appalti che abbiamo non funziona,stiamo perfezionando un dl che dovrebbe anticipare la più generale riforma".E assicura: "Lavoreremo a tutte le infrastrutture, non è vero che abbiamo bloccato lavori"(Di martedì 12 marzo 2019)

Linkiesta : #Salvini, #DiMaio, #Conte. Le dichiarazioni ufficiali del nostri leader non menzionano mai il ruolo degli italiani… - SkyTG24 : #UltimOra #Conte: mai bloccata nessuna opera #canale50 - chiaragribaudo : #Istat, produzione industriale mai così bassa negli ultimi sei anni. Dispiace disturbare #Conte durante il suo 'ann… -