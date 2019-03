A qualcuno non è piaciuta la torta del ponte di Genova

Serena Williams - le donne e lo sport : «È folle solo fino a quando qualcuno non lo fa» : «È folle solo fino a quando qualcuno non lo fa». Che detto al contrario è: fallo tu e non sarà più così folle. Detto dalla Nike viene: Just Do It, il motto simbolo del marchio americano che chiude uno spot bellissimo tutto dedicato alle conquiste delle donne nello sport e recitato da Serena Williams, un po’ come la lettera d’amore di Kobe Bryant per il basket arrivata all’Oscar lo scorso anno. https://www.youtube.com/watch?v=whpJ19RJ4JY «Sogna ...

Siria - il fotografo Micalizzi ferito dall’Isis : “Il botto - non vedo più. Pensavo fosse finita. Ma ci vuole qualcuno che racconti” : “Il botto, non ci vedo più. Ho detto: è finita, è così che devo morire”. Il fotografo Gabriele Micalizzi, ferito in Siria da un razzo sparato dai guerriglieri dell’Isis a Barghuz, racconta in una lettera al Corriere della Sera il momento in cui è stato colpito e le ore successive, tra la paura di non farcela e i soccorsi, fino all’arrivo in ospedale a Baghdad. “Quando arriva il colpo, non senti dolore. Non senti niente. ...

Reggio Calabria - Emma Marrone ferma il concerto : “qualcuno sta morendo?”. Ma le cose non sono come sembrano : Emma Marrone ha improvvisamente interrotto il concerto di Reggio Calabria. Qualcuno si sbracciava dal pubblico e lei ha pensato ad un malore. “Pensavo stesse morendo qualcuno”. Ma le cose non stanno così, si trattava di una proposta di matrimonio a cui è seguito uno scambio di battute tra la cantante e i futuri sposi. L'articolo Reggio Calabria, Emma Marrone ferma il concerto: “Qualcuno sta morendo?”. Ma le cose non sono ...

Bankitalia - Matteo Salvini : "E' chiaro che se non vigili qualcuno deve rispondere" : "Le nomine non mi appassionano, non entro nel merito di chi è più bravo o meno, mi affido alla competenza e alle scelte di Conte e del ministro dell'Economia" ha affermato Salvini puntualizzando che "...

Sanremo 2019 - il duetto Ligabue-Baglioni : "Dio è morto" e anche a casa qualcuno non è stato tanto bene : Ieri mattina, presentando la quarta serata, Baglioni era stato chiaro: «Quella dei duetti sarà l?appuntamento più sorprendente per dinamicità, curiosità,...

Arisa : "Non mi manca l'amore : non tutti sono fatti per la coppia. Non è facile donare privacy a qualcuno" : Arisa, all'anagrafe Rosalba Pippa, si prepara all'avventura di Sanremo 2019, salendo nuovamente sul palco che nel 2009 l'aveva vista esordire vincendo nella categoria Nuove proposte con il brano "Sincerità" e su, negli anni, è salita tante altre volte. Anche come co-conduttrici di Sanremo 2015, insieme a Carlo Conti e alla collega Emma Marrone. Insomma, l'Ariston non dovrebbe intimorirla eppure, all'Adnkronos, confessa:Un po' di ...

Fedez : "Non farò più X Factor. Al posto mio qualcuno che ha sempre sputato sui talent" : Il no è di quelli belli grandi, sentiti. Fedez lascia X Factor con una storia su Instagram. '5 anni consecutivi sono tanti, c'è chi dice troppi,' ha scritto il rapper, rispondendo a una domanda di un ...

GMG PANAMA 2019/ Francesco e i giovani - non un'utopia da realizzare ma qualcuno da seguire : Oggi comincia la Giornata mondiale della gioventù a PANAMA. Sarà un appuntamento molto diverso dai precedenti, perché diversi sono i giovani

Tajani contro il reddito : “qualcuno lo utilizzerà per comprare eroina e alcool - a mio figlio non regalerei mai 800euro” : Tajani torna a parlare del reddito di cittadinanza, la preoccupazione afferma; potrebbe arrivare da qualcuno che con questi soldi comprerebbe droga e alcool Ne è convinto il presidente dell’Europarlamento e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani che oggi, al congresso nazionale del Movimento cristiani lavoratori, ha detto: “Ai miei figli io non darei 800 euro tanto per farli stare bene”. Il motivo di questa scelta è ...

Bomba alla pizzeria Sorbillo – Il proprietario non esclude la pista ultras : “potrebbe essere stato qualcuno legato agli stadi” : Nella notte una Bomba è esplosa di fronte alla pizzeria Sorbillo, le parole del proprietario che non escludono la pista legata agli stadi ed al calcio Una Bomba alla pizzeria Sorbillo ha scosso l’opinione pubblica. Questa notte dei malviventi hanno infatti piazzato un ordigno fuori dal famosissimo locale in pieno centro storico a Napoli. Il proprietario, Gino Sorbillo, ha denunciato l’accaduto anche sui suoi profili social ...