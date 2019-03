Reddito di inclusione | stop alle domande | ma i beneficiari continueranno a incassarlo

Pd - Marattin : “Reddito inclusione? Introdotto nel 2018 per stock di poveri del 2017”. Formigli : “Brutta espressione” : Polemica vivace a Piazzapulita (La7) tra la giornalista Veronica Gentili, e il deputato Pd, Luigi Marattin, sul reddito di cittadinanza e sul reddito di inclusione, Introdotto dal governo Gentiloni il 1 gennaio 2018. Gentili osserva che quella del Pd è stata una misura timida ed esigua in termini di risorse. Marattin ammette l’errore di aver varato il Rei con troppi pochi soldi, ma puntualizza: “Noi non siamo gente che fa marketing ...

Reddito di inclusione 2019 : domande fino al 28 febbraio - le strade possibili : In attesa che il decretone venga definitivamente approvato in Parlamento entro fine marzo, ciò che possiamo affermare sino ad oggi è che dal prossimo 6 marzo si partirà con il Reddito di cittadinanza: ma che ne sarà delle domande di Reddito di inclusione 2019? L’Inps ha confermato che il Reddito di cittadinanza prenderà il posto del Rei, ma fino ad allora si potrà comunque continuare a fare domanda per la vecchia prestazione di inclusione ...

Rei - tempo di bilanci : ecco chi ha beneficiato del Reddito di inclusione : In totale hanno beneficiato del reddito di inclusione 1,3 milioni di persone e una su 10 era extracomunitaria. Nel 2018...

REI - Reddito di inclusione : 462mila famiglie hanno percepito in media 296 euro al mese : I dati dell'INPS sul reddito di inclusione (REI) relativo all'anno 2018 evidenziano come il beneficio sia stato incamerato soprattutto dalle famiglie del Sud del paese e che, complessivamente, le regioni del Sud hanno un valore medio dell'assegno più alto di quelle del Nord per oltre cinquanta euro.Continua a leggere

Reddito di inclusione : cosa cambia dal 2019 : tutti i casi previsti : In molti si stanno chiedendo cosa accadrà al Reddito di inclusione, ora che a fare capolino nel 2019 ci sarà il Reddito di cittadinanza. Tanti cittadini hanno già fatto domanda per il Rei, altri hanno già cominciato a percepirlo e altri ancora stanno aspettando risposta. Tutto questo mentre è pronto il Decretone che introduce la nuova misura bandiera dei 5 stelle, pensata per aiutare la platea dei cittadini più in difficoltà, reinserendola nel ...

Corleone - moglie del boss presenta domanda al Comune per il Reddito di inclusione : Dice di essere indigente e per questo ha chiesto di accedere al sussidio di povertà, quello al momento previsto dalla legge vigente, il reddito d'inclusione, misura che prevede un sostegno dallo Stato verso famiglie che dichiarino un ISEE inferiore ai 6 mila euro l'anno. Solo che l'ha chiesto in modalità non proprio lineari e trasparenti, e lei non è una cittadina qualsiasi. Infatti, a Corleone dove vive, paese che ha dato i natali ai 'capi dei ...

Reddito di inclusione alla moglie del boss - il sindaco blocca la domanda : La data non sembra casuale: Maria Maniscalco, moglie del boss corleonese Rosario Lo Bue che si trova in carcere, venerdì 23 novembre, due giorni prima delle elezioni amministrative, ha presentato al ...

Corleone - moglie del boss Lo Bue chiede il Reddito d'inclusione - i servizi sociali danno l'ok ma il sindaco blocca : La data non sembra casuale: Maria Maniscalco, moglie del boss Corleonese Rosario Lo Bue che si trova in carcere, venerdì 23 novembre, due giorni prima delle elezioni amministrative, ha presentato al Comune la richiesta per accedere al Reddito di inclusione: "Uno stratagemma, a mio modo di vedere, per evitare che potesse essere visionata dai commissari prefettizi e poi dalla nuova amministrazione", dice il neo sindaco di Corleone ...

Corleone - la moglie del boss Rosario Lo Bue chiede l’accesso al Reddito di inclusione : A chiedere l'assegno Maria Maniscalco, moglie del boss di Corleone Rosario Lo Bue. Il sindaco Nicolosi ha bloccato la pratica dopo aver scoperto che “qualcuno dal Servizio sociale del Comune ha addirittura telefonato alla signora Lo Bue per informarla che la domanda non era corretta, perché era stato inserito nel nucleo familiare il marito, attualmente detenuto”.Continua a leggere