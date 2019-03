Napoli | torna il mercatino del degrado a Porta Nolana | ' Tutti i controlli sono inutili'

Spoiler Upas al 22 marzo : Roberto torna a Napoli dopo l'intervento : Proseguono le avventure dei protagonisti della soap opera di Rai 3 'Un posto al sole', che ogni settimana regala ai telespettatori nuovi colpi di scena. Le anticipazioni degli appuntamenti dal 18 al 22 marzo fanno notare che Manlio si recherà alla Terrazza con l'intenzione di minacciare Giulia, ma la donna si troverà in compagnia di Franco e Jimmy. Il colonnello avrà intenzione di portare a termine il piano, dando parte delle colpe della fine ...

Il Napoli torna a subire gol - ma non subisce la Juve : Si chiude con una sconfitta per il Napoli il big match della 26 giornata di serie A. Dopo 5 partite la formazione di Carlo Ancelotti torna a subire gol per mano di Pjanic, su punizione dopo l’espulsione di Meret, e Emre Can. Finisce in pareggio invece per quanto riguarda le espulsioni, una per parte con Meret prima e Pjanic poi. Sono 36 le partite giocate in questa stagione per il Napoli con 21 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. I gol segnati ...

Napoli - il gioco dell'oca del parco della Marinella : dopo gli sgomberi tornano gli alloggi : L?operazione di sgombero e abbattimento delle baracche abusive nel parco della Marinella non sembra essere andata a buon fine. Gli abitanti degli alloggi di fortuna sono tornati a rioccupare...

Napoli-Juventus - sospiro di sollievo per Allegri : Cristiano Ronaldo torna ad allenarsi in gruppo : Il giocatore portoghese è tornato ad allenarsi con il gruppo, fugando dunque i dubbi sulla sua presenza in campo contro il Napoli Buone notizie per la Juventus in vista del big match di campionato domenica contro il Napoli. Cristiano Ronaldo, che ieri aveva svolto solo un programma differenziato per il problema alla caviglia sinistra, oggi è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Lo fa sapere il club bianconero. Questa la nota ...

Napoli - c'è la Juventus : i tifosi tornano al San Paolo : Napoli - La Juventus fa visita al Napoli nella prossima giornata di campionato e nel capoluogo campano è caccia al biglietto per la partita contro i campioni d'Italia. I tifosi partenopei, dopo aver ...

Allenamento del Napoli - è tornato Younes : Prosegue il recupero di Mario Rui Nella settimana che conduce a Napoli-Juventus – in programma domenica sera alle 20.30 – Younes torna ad allenarsi in gruppo. La figura del tedesco di origini libanese è sempre circondata da un alone di mistero. Sin dalla fuga col padre da Castel Volturno per raggiungere il nonno in Germania. Ultimamente è stato in Belgio per una rieducazione della caviglia. Oggi ha sostenuto l’intera sessione ...

Il Napoli travolge il Parma : poker per tornare a -13 dalla Juventus : Il Napoli cala il poker al Tardini e prova a lanciare un avvertimento alla Juventus. Gli azzurri sbrigano la pratica Parma senza difficoltà, travolgendolo con Zielinski, Milik (doppietta) e Ounas in un match semplicemente dominato. Tre punti che consentono alla squadra di Carlo Ancelotti, reduce dal

Napoli-Juventus - al San Paolo ritornano i tifosi bianconeri : TORINO - Ci saranno anche i tifosi della Juventus allo stadio San Paolo per lo scontro al vertice contro il Napoli . Lo si deduce dal comunicato ufficiale della società partenopea che ha annunciato la ...

Napoli : «stesa» ai Tribunali - torna la paura. Nove colpi di pistola nella notte : colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi questa notte da sconosciuti tra Piazzetta San Gaetano e Vico dei Giganti, nella zona dei Tribunali, a Napoli. Due persone in sella ad uno scooter hanno...

Napoli - paura ai Quartieri Spagnoli : assolto Ciro Mariano - tornano liberi otto boss : L'appello del pubblico ministero contro l'assoluzione di Ciro Mariano è stato ritenuto inammissibile dai giudici della quarta sezione della Corte di Appello. Il vecchio boss dei Quartieri Spagnoli, a ...

Napoli - è tornato il mal di gol : col Toro di Mazzarri è solo 0-0 : Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Torino. Una gara che gli azzurri non riescono a sbloccare contro una difesa chiusa. Gli azzurri scivolano a -13 dalla Juve. Cinque minuti di batti e...

Domenica 17 febbraio torna il Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli! : Domenica 17 febbraio ritorna il Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli: info e dettagli sull’evento Domenica 17 febbraio torna il Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli, alla sua 48esima edizione. Il Circolo Nautico Torre del Greco organizza il Trofeo Città Torre del Greco, sesta tappa dell’Invernale che assegna le coppe “Antonio Di Giacomo”, “Nicola De Dilectis”, “Mario Martinez” e il ...

Probabili Formazioni/ Zurigo Napoli : diretta tv. Torna Ounas al primo minuto? : Probabili Formazioni Zurigo Napoli: diretta tv del match di Europa league. Ecco le mosse dei due tecnici per la sfida di domani, andata degli ottavi.

Tifoso morto prima di Inter-Napoli - torna libero l'ultrà Luca Da Ros : Milano, 11 febbraio 2019 - torna l ibero Luca Da Ros, uno dei sei ultrà arrestati nell'inchiesta milanese sugli scontri dello scorso 26 dicembre prima di Inter-Napoli, nei quali ha perso la vita ...