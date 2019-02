Il piano segreto del governo per aumentare subito l' Iva

Il Segreto - trame iberiche : Alvaro e Antolina organizzano un piano contro Elsa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate spagnole dal 25 febbraio al 1 marzo, rivelano che Alvaro e Antolina si alleeranno contro di Elsa, mentre le condizioni di salute di Julieta peggioreranno a vista d'occhio. Il Segreto: il piano di Alvaro e Antolina Dagli spoiler de Il Segreto, si apprende che Saul minaccerà di morte Pedro ...

DIETRO LE QUINTE/ Il piano "segreto" Di Maio-Pd per fermare Salvini in Sardegna : Domenica 24 febbraio si vota in Sardegna. O M5s si rassegna alla sconfitta, oppure deve fermare Salvini. Ha un solo modo per farlo

Brexit come la guerra. Spunta il piano segreto per salvare la Regina : ... ma il ministro degli Interni Sajid David ha dichiarato che anche nell'ipotesi di un no deal, 'il Paese rimarrebbe uno dei più sicuri del mondo'. Nella trasmissione politica della Bbc, David ha ...

Luigi Bisignani - il piano segreto di Giuseppe Conte : devastante patrimoniale sulla casa. Chi pagherà e quanto : L'avvocato del popolo sta per stangarlo. A riferire le manovre top secret di Giuseppe Conte è Luigi Bisignani , uno che di Palazzi romani se ne intende. Nel suo editoriale sul Tempo , rivela come il ...

Il piano segreto di Lady Diana dopo il divorzio : “Voleva sposarsi e vivere in Pakistan” : L’ultimo grande amore di Lady Diana è stato il chirurgo pakistano Hasnat Khan. Per lui la Principessa del Popolo era pronta a trasferirsi in Pakistan e sposarsi. A svelarlo è Jemima Goldsmith, grande amica di Diana e moglie del primo ministro Imran Khan. I due si erano conosciuti nel 1995, poco prima che la Principessa ottenesse il divorzio ufficiale da Carlo. Chi conosceva bene Diana sa che fu proprio Hasnat il suo grande amore dopo ...

Il Segreto - spoiler al 1 febbraio : Fernando scopre il piano di Julieta - i due si alleano : Appuntamento con le anticipazioni della soap opera Il Segreto riguardanti gli episodi in onda da domenica 27 gennaio a venerdì 1 febbraio 2019 e dove non mancheranno i colpi di scena. A Puente Viejo, Adela sarà sotto scorta a causa delle minacce anonime ma la maestra mal sopporterà di essere seguita dagli uomini ingaggiati da Carmelo. Elsa scoprirà che il malessere di Antolina è dovuto al fatto che la ragazza è incinta e la Laguna cercherà di ...