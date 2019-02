Ungheria ko | Italia al Mondiale

Basket - l'Italia ai Mondiali di Cina 2019 : battuta l'Ungheria 75-41. Qualificati dopo 13 anni : dopo tredici anni di assenza, l'Italia del Basket ritorna nell'orbita della fase finale di un Mondiale. Andremo in Cina, l'Ungheria è stata stracciata, 75-41, nel calore e nell'entusiasmo di Varese e ...

Basket : Italia batte Ungheria - dopo 13 anni torna al Mondiale : L'Italia batte l'Ungheria 75 a 41 all'undicesima giornata delle qualificazioni al Mondiale di Cina e dopo 13 anni di assenza torna nella massima competizione che si terrà dal 31 agosto al 15 settembre. La vittoria al palazzetto di Varese, qualifica gli azzurri di Sacchetti con un turno in anticipo: lunedì ultimo atto delle qualificazione ormai acquisita, in trasferta in Lituania.

LIVE Italia-Ungheria basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : gli azzurri si giocano tutto - scontro diretto da dentro o fuori : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, match valido come quinta gara della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Si gioca a Varese, ed è una prima volta assoluta a LIVEllo ufficiale per la Nazionale in una delle città simbolo del basket nostrano. Non ci si può nascondere: da questa partita passa, per abbondante misura, la qualificazione dell’Italia alla rassegna iridata, 13 anni dopo ...

Lotta - i convocati dell’Italia per le Ranking Series della greco-romana in Ungheria. Le donne fanno tappa in Germania : Fine settimana denso di impegni per la Lotta italiana: gli azzurri della greco-romana saranno impegnati a Gyor, in Ungheria, nelle Ranking Series, che mettono in palio punti pesanti per la classifica mondiale. Saranno sette gli azzurri impegnati, tra i quali spiccano i nomi di Mirco Minguzzi, fratello minore di Andrea, campione olimpico a Pechino 2008, e di Daigoro Timoncini, il quale tenta la qualifica alla quarta edizione dei Giochi ...