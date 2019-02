Basket | Eurolega | l' Olimpia Milano batte il Maccabi Tel Aviv 87-83

VIDEO Milano-Maccabi 87-83 - Highlights Eurolega Basket : vittoria pesantissima dell’Olimpia : L’Olimpia Milano ha sconfitto il Maccabi Tel Aviv per 87-83 nel match valido per la 23^ giornata dell’Eurolega 2019 di basket ed è così salita fino al sesto posto in classifica. I meneghini hanno conquistato un successo pesantissimo con il quale possono continuare a inseguire la qualificazione ai playoff della massima competizione cestistica continentale, la battaglia del Forum è stata estremamente equilibrata e si è decisa soltanto ...

Basket - Eurolega 2019 : il calendario di Milano nelle ultime 7 giornate. È caccia ai play-off - l’Olimpia trova tutte le big : L’Olimpia Milano è in piena lotta per accedere ai playoff di Eurolega, la massima competizione europea di Basket. I meneghini hanno sconfitto il Maccabi Tel Aviv per 87-83 e sono saliti al sesto posto in classifica, ora la corsa verso la post-season è lanciata: mancano sette giornate al termine della regular season e i ragazzi di Pianigiani dovranno davvero dare il massimo per raggiungere l’obiettivo. Il calendario che attende i ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano che carattere! Maccabi sconfitto in volata - quarta vittoria consecutiva! : vittoria di importanza capitale quella ottenuta questa sera dall’Olimpia Milano contro il Maccabi Tel Aviv, nella 23a giornata della stagione regolare dell’Eurolega 2018-2019 di Basket. La formazione allenata da Simone Pianigiani ha superato gli israeliani con il punteggio di 87-83 al termine di un’autentica battaglia, aggiudicandosi una sfida che ha corso per tutta la sua durata sui binari dell’equilibrio e ...

LIVE Olimpia Milano-Maccabi Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : vittoria milanese importantissima. 87-83 al Forum : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, sfida valevole per la ventitreesima giornata di Eurolega. Una sfida fondamentale per la squadra di Pianigiani, perchè si tratta di un vero e proprio scontro diretto per i playoff. Milano è attualmente al nono posto e precede proprio gli israeliani, che sono distanti una vittoria dall’Olimpia e soprattutto hanno vinto all’andata. Un 94-92 che aveva lasciato ...

LIVE Milano-Maccabi - Eurolega Basket 2019 in DIRETTA : orario - programma - tv e streaming : Questa sera scenderanno in campo al Mediolanum Forum di Assago l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano e il Maccabi Tel Aviv: l’incontro vale per il 23° turno di Eurolega 2018-2019. Sarà un incontro particolarmente incerto, perché l’Olimpia in Europa arriva da tre vittorie consecutive, mentre il Maccabi da nove successi negli ultimi tredici match. Entrambe le formazioni hanno avuto due settimane quasi del tutto senza occupazioni, ...

Basket - Eurolega 2019 : altra sfida importante per l’Olimpia Milano - al Forum c’è il Maccabi Tel Aviv : I tempi delle finali del 1987 e 1988 sono lontani, così come le sfide tra due simboli della pallacanestro di Italia e Israele, Dino Meneghin e Mickey Berkowitz. L’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Maccabi Tel Aviv, però, rimane sempre qualcosa di molto sentito all’interno della pallacanestro europea, tanto più che questa volta in ballo, oltre a un successo nel 23° turno di Eurolega, ci sono anche i quarti di ...

Olimpia Milano-Maccabi Basket - Eurolega 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si giocherà questa sera l’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Maccabi Tel Aviv, valido per la giornata numero 23 della regular season di Eurolega 2018-2019. Teatro della sfida è il Mediolanum Forum di Assago. Dopo un inizio di stagione particolarmente complicato, che faceva presagire un’annata di passaggio per il Maccabi, il corso della squadra simbolo di Israele è totalmente cambiato nel corso dei mesi, tant’è ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Schio domina il Nadezhda e vola in Eurocup : L’avventura europea del Famila Schio in questa stagione continua. Le venete hanno sconfitto nella quattordicesima giornata di Eurolega il Nadezhda per 82-50 e grazie a questo successo si qualificano per i quarti di finale di Eurocup. Ad aiutare la squadra di Vincent ci ha pensato anche la sconfitta del Lille contro il Brouges. Grande prestazione di Allie Quigley, che mette a referto 18 punti con 4/5 da tre punti. Ottime le partite anche di ...

Basket - Eurolega femminile 2019 : 13^ giornata - Schio cede nettamente sul difficilissimo campo di Ekaterinburg : Era la partita più complessa dell’intero girone di Eurolega femminile e tale s’è confermata: nella tredicesima e penultima giornata il Famila Schio perde nettamente sul campo dell’UMMC Ekaterinburg, tra le formazioni favorite per la conquista del trofeo, con il punteggio di 77-46, dopo aver retto l’urto delle russe nella prima metà di gara. Tutte le stelle di prima grandezza della squadra di Miguel Mendez si sono messe in ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte il Darussafaka 90-78 : Olimpia Milano-Darussafaka, la cronaca Milano comincia un po' leggera nei primi due possessi, con il Darussafaka che svela ben presto il proprio game plan: palla a Eric per sfruttare l'assenza dei ...

Basket - Eurolega : Milano batte Darussafaka 90-78 : Vincere per continuare a sperare nei playoff , e per voltare pagina dopo il ricorso rigettato per il caso-Nunnally . Missione compiuta per Milano , che batte 90-78 il Darussafaka al Mediolanum Forum ...