Huawei P30 sarà presentato a Parigi il 26 marzo

Riscriverà le regole il Huawei P30 il 26 marzo? Quante aspettative : Il Huawei P30, certamente insieme alla variante Huawei P30 Plus, sarà svelato il prossimo 26 marzo. Sulla data di lancio dei top di gamma non ci sono più dubbi visto che è stata proprio Huawei Mobile, attraverso i suoi canali social, a chiarire la data del suo prossimo appuntamento. Come visibile nel tweet/video di fine articolo, è stato confermato il periodo di fine marzo proprio per il momento tanto atteso e anche la città prescelta per quello ...

Risoluzione schermo Huawei P30 e P30 Pro : si gioca a carte scoperte : Arrivano ulteriori dettagli su Huawei P30 e P30 Pro, questa volta dallo User Agent Profile (UAProf), un file in formato XML che fornisce qualche ragguaglio in più sugli smartphone che verranno, come nel caso dei dati relativi alla Risoluzione dello schermo. Identificati con i product-code VOG-L29 e ELE-L29, Huawei P30 e P30 Pro saranno presentanti entrambi per la fine del mese di marzo a Parigi. Tutti e due i dispositivi presenteranno una ...

Huawei P30 arriverà anche in versione 5G : Huawei P30: caratteristiche tecniche Già da diverso tempo Huawei ha conquistato una buona fetta del mercato dei dispositivi mobili, registrando vendite da record in tutto il mondo. Qualche mese fa ha ...

Supporto 5G per Huawei P30 : un’esclusiva europea : State pensando seriamente di investire i vostri soldi sull'ormai imminente Huawei P30, ma non vi va di spendere una certa cifra (trattandosi di un top di gamma a tutti gli effetti, dubitiamo costerà troppo poco, anche se ancora non ci sono dettagli ufficiali in merito al prezzo di lancio per l'Italia) per un terminale in parte già obsoleto, in quanto sprovvisto del Supporto ai nuovi standard di rete 5G? Siamo qui appositamente per ...

Huawei P30 quando la presentazione e caratteristiche : Huawei presenta il nuovo telefono Android Huawei P30, Huawei P30 Pro e Huawei P30 Lite Le caratteristiche tecniche in anteprima

Il 28 marzo l’uscita di Huawei P30 e P30 Pro? Sibilline le custodie Spigen : Sono ore dense di indiscrezioni sull'uscita del Huawei P30 e P30 Pro quelle che stiamo vivendo. Nel pomeriggio di ieri abbiamo riportato l'anticipazione relativa al presunto lancio della doppietta premium a fine marzo mentre oggi 7 febbraio, grazie alla diffusione delle foto di alcune cover protettive dei due smartphone, potremmo addirittura rivelarvi la data esatta della presentazione dei prodotti del produttore cinese. Le immagini in ...

Già tra un mese Huawei P30 Lite? Primi dettagli display e fotocamere : Il Huawei P30 Lite è davvero più vicino di quanto pensano in molti: secondo le ultime anticipazioni, la sua uscita dovrebbe anticipare quella dei fratelli maggiori Huawei P30 e P30 Pro e dunque concretizzarsi nel brevissimo periodo. Come comunicato da GizmoChina, il lancio del Huawei P30 Lite (magari non accompagnato da nessun evento in grande stile) dovrebbe trovare la sua collocazione temporale già a fine febbraio. A qualche ora dall'inizio ...