Tav | Salvini | “Più veloci viaggiano le merci e le persone e meglio è Analisi

Proteste dei pastori sardi - fallito il Tavolo in Regione : oggi vertice al Viminale. Salvini : “Avanti ad oltranza per soluzione” : Dopo giorni di Proteste e il fallimento del “tavolo del latte” mercoledì pomeriggio a Cagliari, i pastori sardi si incontreranno oggi alle 15 al Viminale con il vicepremier Matteo Salvini e il ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio. “Sarò al ministero a oltranza per trovare una soluzione con tutte le parti interessate: pastori, imprenditori, consorzi, cooperative, industriali. Conto che si torni alla normalità ...

Tav - Salvini : “L’analisi costi-benefici? Non mi ha convinto”. Toninelli : “Risultati negativi - ma discussione senza pregiudizi” : “Non mi ha convinto”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a margine della presentazione del rapporto sulle Agromafie di Coldiretti, ha risposto a una domanda sull’analisi costi-benefici sulla Tav. “Più veloci viaggiano le merci e le persone e meglio è”, ha ribadito Salvini. Il vicepremier e leader della Lega ha detto di aver letto il lavoro della commissione di esperti nominati dal ministro dei Trasporti Danilo ...

Sulla Tav primo cedimento del contratto Salvini-Di Maio : Servirà un nuovo fronte e nuovi avversari: sugli sbarchi è stato il Pd, la sinistra e le Ong ma sull'economia e le infrastrutture rischia di essere Di Maio. Soprattutto perché gli avversari da ...

Salvini subliminale sulla Tav : "Bello il treno! più pulito - più veloce - più sicuro. Buon mercoledì amici - pronti per san Valentino?" : "Bello il treno! più pulito, più veloce, più sicuro. Buon mercoledì amici, pronti per san valentino?". Lo scrive su Facebook Matteo Salvini, che posta una sua foto con i figli mentre sono seduti su un trenino in un parco giochi.