Bossi si sente male in casa | ricoverato in rianimazione con elisoccorso

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Malore pomeridiano per il senatore e fondatore del partito politico della Lega Nord Umberto. Il parlamentare 77enne si è sentitomentre si trovava nella sua abitazione di Gemonio, in provincia di Varese, intorno alle ore 16.30 di oggi, giovedì 14 febbraio.è stato trasferito inpresso il presidio ospedaliero di Varese. Attualmente, secondo le prime indiscrezioni del caso, sarebbe in terapia intensiva presso il reparto didel nosocomio, sotto l'effetto di potenti farmaci sedativi. A quanto apprendiamo, il suo stato di salute sarebbe in lieve miglioramento. Il fondatore della Lega, avrebbe perduto i sensi e sarebbe caduto al suolo, urtando violentemente la testa. A dare l'allarme ed allertare i soccorsi sono stati gli stessi parenti dell'onorevole, presenti inLo stato di salute diUmbertoè stato sottoposto ad alcuni esami ...