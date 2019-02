Gilet gialli | 13esimo sabato di protesta A Parigi scontri davanti all’assemblea

Gilet gialli in piazza - scontri a Parigi : 13.47 Un manifestante è rimasto gravemente ferito a Parigi nel corso degli scontri scoppiati, per il tredicesimo sabato di fila, tra "Gilet gialli" e forze di polizia. L'uomo avrebbe perso una mano. Epicentro delle proteste la sede dell' Assemblée Nationale, dove i manifestanti avrebbero cercato di superare le transenne che proteggono l'edificio. Gli agenti sono intervenuti con cariche e lanci di lacrimogeni.

Il leader dei Gilet gialli : "Alle Europee alleati del Movimento 5 Stelle" : "Insieme al Movimento 5 Stelle cambieremo l’Europa": è quanto annuncia al Corriere della Sera il leader dei gilet gialli, Christophe Chalencon. L’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra una delegazione del Movimento transalpino e il vicepremier Luigi Di Maio ha scatenato la reazione di Macron, che ha richiamato a Parigi il proprio ambasciatore. Eppure, sembra che i pentastellati non abbiano alcuna intenzione di fare marcia indietro, volendosi ...

Di Maio ha incontrato i Gilet gialli sbagliati? : "Chi ha incontrato Di Maio non ci rappresenta, non rappresenta il nostro movimento. Lui ha incontrato altre persone, rappresentanti di gruppi diversi dal nostro. Non riconosciamo come leader le persone che ha visto, non siamo stati consultati. Non ci sono leader, quello dei gilet gialli è un movimento di popolo. Tutti possono essere gilet gialli". Parola di Maxime Nicolle, uno dei leader dell'ala dura dei gilet gialli, che oggi è ...

Europee - leader dei Gilet gialli : "Saremo alleati del M5s - trasformeremo l'Ue" : Christophe Chalencon, dopo aver incontrato il vicepremier grillino, rilancia: "Abbiamo la stessa visione dell'immigrazione, bisogna smetterla di affamare i popoli africani con il franco Cfa"

Europee - leader dei Gilet gialli : 'Saremo alleati del M5s - trasformeremo l'Ue' : "Noi gilet gialli che vogliamo allearci con il M5s stiamo creando un grande movimento popolare che si presenterà alle Europee. Insieme cambieremo l'Europa". Lo ha annunciato il leader del movimento ...

'Saremo alleati del M5S' - così il leader dei Gilet gialli Chalencon - : Roma, 9 feb., askanews, - 'Abbiamo accettato l'offerta di metterci a disposizione la piattaforma Rousseau del Movimento Cinque Stelle, che ci permetterà di selezionare i candidati in modo molto ...

Lo sapete che i Gilet gialli vogliono rottamare l'euro? : Questo vale anche per la Germania, la più grande economia della zona euro, che promuove lo «schwarze Null», lo zero nero, ovvero il pareggio di bilancio, come simbolo di una presunta politica di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Febbraio : Rappresaglia di Macron contro Alitalia. Lo scontro elettorale Di Maio rivendica l’asse coi Gilet gialli e richiama Conte : Il caso Alitalia, vendetta di Parigi: Air France si sfila Sorpresa! – Dopo lo scontro, dietrofront sul salvataggio. Il vicepremier: “Grave se fosse una vendetta” di Carlo Di Foggia Svegliatevi di Marco Travaglio A furia di sentirci ripetere che siamo il giornale dei 5Stelle, o del governo, o addirittura della Lega (intanto Salvini ci ha Fatto una decina di cause), ogni tanto ci viene la tentazione di esserlo davvero: almeno ...

I Gilet gialli sbattono la porta in faccia a Di Maio : respinta al mittente la proposta di alleanza : I gilet gialli fanno blocco contro l'intromissione del Movimento 5 Stelle nei loro affari interni e respingono al mittente la proposta di un'alleanza in vista delle prossime elezioni europee. Una posizione chiara e netta, che arriva in coro dalle tante voci che compongono un movimento sempre più eterogeneo e frammentato, al cui interno convivono correnti diverse, ognuna guidata dal suo leader.L'incontro avvenuto il 5 febbraio scorso a ...

Gilet gialli a Sanremo - parla uno dei leader : “Chi ha incontrato Di Maio non ci rappresenta. Noi siamo apolitici” : “Le persone che Luigi Di Maio ha incontrato sono persone che hanno preso un’autonoma iniziativa politica in vista delle prossime europee, ma non c’entrano niente con il movimento”. Lo ha dichiarato Maxime Nicole, uno dei leader dei Gilet gialli francesi, alla guida del gruppo che questo pomeriggio è arrivato a Sanremo. “Il nostro è un movimento che non ha a che vedere coi partiti”, ha sottolineato Maxime ...

L'alleanza tra M5s e Gilet gialli e l'inizio dei lavori sul Polcevera : Come procede con la Francia? Preparatevi a un fine settimana all'insegna di questi argomenti. Da parte italiana continua la litania degli stessi argomenti. Di Maio non fa ammenda sull'incontro galeotto, quello col gilet giallo dissidente e più giallo di tutti. Legittimando, en passant, qualche doman

La protesta dei Gilet gialli arriva a Sanremo : 'Di Maio? No a strumentalizzazioni' : Una rappresentanza dei gilet gialli a Sanremo. La manifestazione nei pressi del teatro Ariston. 'Il popolo italiano e quello francese sono uniti, non vogliamo essere strumentalizzati da Di Maio o dai ...

Gilet gialli a Sanremo 2019 : manifestazione fuori dall'Ariston/ Ultime notizie 'Di Maio sbaglia interlocutori' : Gilet gialli a Sanremo 2019, misure di sicurezza elevatissimo per l'arrivo dei contestatori dalla Francia: nel mirino il governo e Luigi Di Maio.