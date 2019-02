Lo spread Btp-Bund torna sopra i 280 punti : Roma, 7 feb., askanews, - Tensione sullo spread. Il differenziale tra Btp e Bund sale sopra i 280 punti base per effetto delle vendite sul Btp decennale che vede crescere il rendimento al 2,94%, ai ...

Lo spread Btp-Bund torna sopra i 280 punti : Tensione sullo spread. Il differenziale tra Btp e Bund sale sopra i 280 punti base per effetto delle vendite sul Btp decennale che vede crescere il rendimento al 2,94%, ai massimi da circa un mese. Le vendite sul Btp sono alimentate dalla drastica revisione al ribasso delle stime di crescita dell'Italia da parte della Commissione europea che prevede un tasso di espansione del Pil dello 0,2% per l'anno in corso. Di contro corsa agli acquisti sul ...

BTP a 30 anni : ordini boom. Attese e strategie su bond e spread : ordini molto forti per il nuovo BTP a 30 anni annunciato ieri Non più tardi di ieri il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato il collocamento via sindacato di un nuovo BTP a 30 anni. #...

Il governo vuole emettere Btp a 30 anni : lo spread sale a 268 punti base : Milano. L'inatteso l'annuncio di una nuova emissione sindacata del Tesoro, di buoni prluriennali con scadenza a 30 anni è probabilmente la causa che negli ultimi due giorni ha fatto impennare lo spread a 268 punti base. L'operazione, come spiega Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia Sgr, è stata

spread Btp Bund : perchè conviene prepararsi ad un nuovo aumento : Se i segnali che arrivano dall'Eurozona, contro la quale l'Italia si è imbarcata in una guerra, non sono positivi, quelli che giungono dal mondo non sono da meno. A novembre 2018, infatti, il ...

