: Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la procura di Roma chiede nuovamente l’archiviazione - Cascavel47 : Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la procura di Roma chiede nuovamente l’archiviazione - cjmimun : RT @RaiNews: La Procura di Roma torna a chiedere l'archiviazione dell'inchiesta sull'omicidio della giornalista Ilaria Alpi e dell'operator… - Statoquotidiano : Ilaria Alpi: chiesta nuova archiviazione Da accertamenti procura Roma non sarebbero emerse novità -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Ladiha chiesto una nuova archiviazione dell’indagine relativa all’omicidio della giornalistae dell’operatore, avvenuto il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, in Somalia. Nel giugno scorso il gip, accogliendo una istanza avanzata dai legali della famiglia, aveva disposto ulteriori accertamenti dai quali però non sarebbero emersi elementi tali a proseguire le indagini. Il 26 giugno scorso il giudice per le indagini preliminari aveva respinto l’istanza avanzata, l’8 giugno, dal pm Elisabetta Ceniccola. Il gip di, Andrea Fanelli, aveva respinto la richiesta dellaavanzata nei mesi scorsi con la motivazione che era stato impossibile stabilire il movente e l’autore dell’assassinio. Il giudice aveva quindi disposto una nuova tranche di indagini. A determinare il rigetto del, c’era anche la trascrizione di ...