Rally della sterlina | si scommette sulla proroga dei termini per la Brexit

Rally Montecarlo 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date della settimana : Torna ufficialmente il Mondiale Rally 2019, dopo le emozioni incredibili che ci ha regalato l’edizione precedente, con Sebastien Ogier che si è laureato nuovamente campione, nonostante l’assalto di Thierry Neuville. Come tradizione, l‘esordio arriva già nel mese di gennaio con il leggendario Rally di Monte-Carlo, giunto alla sua 87esima edizione. Il primo di 14 appuntamenti (vedremo l’esordio del Rally del Cile) che ci ...

Sono aperte le iscrizioni al Rally della Val d'Orcia : ... ci stanno dando una grossa mano in quanto credono fermamente che la promozione del territorio sia fondamentale per tutta l'economia locale e per far conoscere le nostre bellezze storiche e ...

Rally Dakar 2019 : il resoconto e i vincitori della 41a edizione : Rally Dakar 2019: il resoconto e i vincitori della 41a edizione La Dakar 2019 si è conclusa Giovedì 17 Gennaio. La 41a edizione del Rally si è svolta per l’undicesimo anno consecutivo in Sud America e, per la prima volta, interamente in Perù. A trionfare sono stati l’australiano Toby Price nella categoria moto, il qatariota Nasser Al-Attiyah nella categoria auto, il russo Eduard Nikolaev nella categoria camion, ...

Mondiale Rally - In anteprima la livrea della Hyundai i20 Coupé : Piccola anticipazione da parte della Hyundai che, questa mattina, ha usato i suoi canali social per svelare parte della sua nuova livrea che caratterizzerà la i20 Coupé WRC Plus nel Mondiale Rally 2019. Seppur i colori appaiano simili a quelli che hanno contraddistinto finora le i20 del team di Alzenau, la livrea generale vede qualche piccola modifica nell'uso del rosso e del blu, oltre che a una più massiccia presenza del nero. Per il ...

Ecco i dettagli della modalità carriera di DiRT Rally 2.0 : Già da qualche tempo eravamo a conoscenza della presenza di una modalità carriera in DiRT Rally 2.0, tuttavia Codemasters ha deciso fino ad ora di tenere nascosti tutti i dettagli. Solo ora gli sviluppatori hanno deciso di condividere qualche dettaglio con i fan.Come riporta Gamingbolt, il Chief Game Designer di Codemasters Ross Gowing ha spiegato come sarà strutturata la nuova modalità carriera, a quanto sembra sarà molto simile a quella ...

Wall Street - il «Rally» di Santo Stefano nel segno della volatilità : Meno, cioè, che sintomi di una ritrovata fiducia in brillanti prospettive di mercati e economia. «Questi movimenti possono apparire entusiasmanti, ma non si vedono in un mercato normale e in buona ...

Rally - che colpo della Hyundai Motorsport : ufficiale l’ingaggio per due anni di Sébastien Loeb : Il pilota francese, nove volte campione del mondo, ha firmato un contratto biennale con la Hyundai Motorsport: esordirà nel Rally di Montecarlo Una notizia clamorosa che scuote il mondo del Rally, Sébastien Loeb è un nuovo pilota della Hyundai Motorsport. Il francese ha firmato un contratto biennale con il nuovo team, facendo il suo esordio nel Mondiale 2019 WRC in occasione del Rally di Montecarlo. LaPresse/Reuters Saranno solo sei le ...

F1 Mercedes - Bottas correrà il Rally della Lapponia : OCCASIONE UNICA ' Questa è un'opportunità unica per familiarizzare con il mondo del Rally e vorrei ringraziare tutti quelli che l'hanno resa possibile - ha spiegato Bottas - è la mia prima volta in ...

Rally - Ferrari Sudamerica : le Rosse alla conquista della Patagonia [FOTO] : Il gruppo di Ferrari ha percorso un difficile tracciato lungo circa 2.500 km che ha toccato una parte della cordigliera delle Ande Quest’anno ben 27 supercar della Casa del cavallino rampante si sono rese protagoniste della quarta edizione dell’emozionante Rally Ferrari Sudamerica, organizzato da Ferrari Club cileno. Il gruppo di Ferrari hanno percorso un difficile tracciato lungo circa 2.500 km che si snoda tra le suggestive pendici che ...