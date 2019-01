Roma | Under si ferma per 3 gare | lesione al retto femorale

Infortunio Under - tegola Roma : l’attaccante subito out : Infortunio Under – Si sta giocando il primo match valido per la 20^ giornata del campionato di Serie A, in campo Roma e Torino in una partita molto importante per le zone alte della classifica e per la qualificazione Champions. Dopo appena 4 minuti tegola per l’allenatore Di Francesco, problema muscolare per l’attaccante Under costretto subito al cambio, al suo posto El Shaarawy, valutazioni entro le prossime ore ma ...

Calciomercato Roma - asta europea per Under : giallorossi fissano il prezzo : Calciomercato Roma – Secondo quanto riportato da Espn, Gengiz Under, esterno offensivo della Roma, sarebbe nel mirino di Arsenal, Tottenham e Bayern Monaco. Il club giallorosso, tuttavia, avrebbe fatto sapere di non essere interessata a vendere il giocatore nel corso della sessione invernale di Calciomercato di gennaio. Allo stesso tempo però l’entourage del turco starebbe […] L'articolo Calciomercato Roma, asta europea per ...

Tutti pazzi di Under - l’offerta dell’Arsenal e la richiesta della Roma : La Roma continua la preparazione in vista della ripresa della stagione ma continuano a circolare voci di mercato. Nel dettaglio Cengiz Under è finito nel mirino di Arsenal e Chelsea, sono le ultime indiscrezioni riferite dal Daily Express, i Gunners sarebbero la squadra maggiormente interessata al turco ma anche i Blues hanno effettuato un sondaggio. Nelle scorse settimane importante offerta dell’Arsenal di circa 40 milioni di euro, ...

Calciomercato Roma - rifiutate due offerte dell’Arsenal per Under : Calciomercato Roma, Under NON SI MUOVE- Nonostante le basse temperature, sarà un gennaio particolarmente caldo in casa Roma. In ottica mercato, infatti, i giallorossi avranno molto di che lavorare, con Monchi super impegnato a regalare dei rinforzi a Di Francesco per la seconda parte di stagione. Fin qui i nuovi non hanno reso secondo le […] L'articolo Calciomercato Roma, rifiutate due offerte dell’Arsenal per Under proviene da Serie ...

Roma - rifiutata una pazza offerta dell’Arsenal per Under : i dettagli : Cengiz Under corteggiato dall’Arsenal, la Roma ha rifiutato un’offerta davvero molto allettante per il calciatore turco La Roma si è trovata a dover fronteggiare un assalto davvero molto “allettante” da parte dell’Arsenal. Il club londinese si è infatti fatto avanti per acquistare Cengiz Under dai giallorossi, proponendo ben 60 milioni di euro per prelevarlo già nel mese di gennaio. La Roma ha riflettuto sulla ...

Parma-Roma 0-2 - Cristante e Under avvicinano la zona Champions : PARMA - All'improvviso, la Roma scopre di essere di nuovo a due passi dalla zona Champions. La vittoria per 2-0 a Parma maturata in un secondo tempo dominato benedice la seconda gioia di fila, salva ...

VIDEO Parma-Roma 0-2 Highlights : sintesi e gol della partita. Cristante e Under fanno volare i giallorossi : La Roma ha sconfitto il Parma per 2-0 nel match valido per la 19^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, i giallorossi sono riusciti a espugnare il Tardini e hanno chiuso il girone d’andata nel migliore dei modi. I capitolini hanno risolto la contesa nella ripresa: Cristante sblocca la situazione con un magico colpo di testa, poi Under chiude i conti e fa volare i ragazzi di Eusebio Di Francesco. Di seguito il VIDEO con i gol, gli ...

Serie A LIVE - i match delle 15 : Under - raddoppio Roma! [VIDEO] : Serie A LIVE – Dopo il lunch match tra Juve e Sampdoria, continua il sabato di Serie A con le sette gare delle 15. Scontro salvezza al Bentegodi tra Chievo e Frosinone. L’Empoli, desideroso di tornare al successo, ospita l’Inter di Spalletti, che ritrova Nainggolan ma deve rinunciare a Perisic – infortunatosi nella rifinitura. All’Olimpico, la Lazio ospita il Torino di Mazzarri; l’squadra capitolina, la ...

Juventus-Roma 0-0. Segui la diretta. Schick in attacco con Florenzi e Under : Va in scena nel posticipo delle ore 20.30 il big match in programma nella 17a giornata di Serie A, Juventus - Roma. I bianconeri non sembrano conoscere ostacoli in questa prima metà del...

Roma - Under : 'Contro la Juventus per dimostrare che ci siamo' : 'La cosa più importante per me è continuare a dimostrare che la Roma c'è'. A 48 ore dalla sfida alla Juventus, Cengiz Under indica la strada da seguire dopo il successo sul Genoa. 'È stato un periodo ...

Roma - Schick e Under in uscita? E potrebbe rientrare Defrel... : Il Capitano e l'allenatore hanno tracciato la rotta sotto l'Albero, mentre tutti si scambiavano gli auguri, 'Noi che andiamo in campo dobbiamo cambiare la rotta - ha detto Daniele De Rossi - e tornare ...

Roma-Genoa : 0-0 La Diretta Zaniolo nel tridente con Under e Kluivert : È in programma all'Olimpico il posticipo domenicale di questa 16esima giornata di Serie A tra la Roma ed il Genoa, guidato in panchina da Cesare Prandelli al suo esordio in campionato...

