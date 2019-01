Migranti | Di Maio e Di Battista contro la Francia | L' Italia è sola

Sui Migranti doppio attacco alla Francia da Di Maio e Di Battista : "In questo momento salverei le persone e le porterei a Marsiglia". Poco prima aveva stracciato in diretta - "è un facsimile", aveva precisato - una banconota di Cfa, oggi citatissima, trasversalmente, come "moneta del neocolonialismo francese". Alessandro Di Battista contiene la foga ma non parla a caso: quando Fabio Fazio gli domanda se non sia meglio aprire i porti italiani per evitare stragi in mare, l'ex deputato M5s punta dritto ...

Nuovo barcone alla deriva con 100 persone a bordo al largo della Libia. Salvini-Di Maio accusano Macron : ipocrita sui Migranti : In balia del mare, sospesi tra telefoni che squillano, ma nessuno risponde, e rimpalli di responsabilità. Negli occhi la strage di ieri nelle stesse acque di quel Mediterraneo che anche nel Nuovo anno si conferma il cimitero dei migranti. In 100 - tra cui venti donne e dodici bambini, uno dei quali potrebbe essere morto di stenti - sono in attesa d...

Migranti - Di Maio : Macron fa la morale ma sfrutta lAfrica - Fattori-De Falco-Nugnes contro Salvini : adire a Corte Ue : La vicenda dei 170 Migranti morti al largo della Libia scuote la politica. contro la linea dura di Salvini , Matteo Renzi , Pd, chiede "l'apertura dei porti". Intervengono anche i presidenti di Camera e Senato, con Roberto Fico per il quale "una società sana salva ...

Migranti morti - Di Maio : "Macron fa la morale ma sfrutta l'Africa" | Fattori-De Falco-Nugnes contro Salvini : "Adire a Corte Ue" : Per il presidente della Camera "una società sana salva le vite umane". Per padre Zanotelli "i nostri nipoti diranno di noi quello che noi diciamo dei nazisti". Nuovo post di Salvini: "Mai complice degli scafisti". Il capo politico del M5s: "Ue sanzioni chi sfrutta l'Africa"

Tragedia Migranti. Il Papa : "Dolore nel cuore". Di Maio : "Basta ipocrisie" : Dopo i due naufragi nel Mediterraneo costati la vita a 170 persone, tra cui donne e bambini, stamattina il Papa al termine dell'Angelus ha detto di avere "due dolori nel cuore, la Colombia e il Mediterraneo". Francesco è tornato a parlare del dramma dei migranti rivolgendo il suo pensiero alle "170 vittime del naufragio nel Mediterraneo che cercavano un futuro per la loro vita, vittime forse di trafficanti. Preghiamo per loro e per coloro ...

Migranti morti - Di Maio : "Macron fa la morale ma finanzia il deficit sfruttando le ex colonie africane" : Per il presidente della Camera "una società sana salva le vite umane". Per padre Zanotelli "i nostri nipoti diranno di noi quello che noi diciamo dei nazisti". Nuovo post di Salvini: "Mai complice degli scafisti". Il capo politico del M5s: "Ue sanzioni chi sfrutta l'Africa"

Migranti - Di Maio : 'Lacrime di coccodrillo - basta fare ipocriti' : Agenzia Vista, Avezzano, 20 gennaio 2019 'Parte di politica spera che economia vada male per avere manovra correttiva'. Così il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio...

Migranti - Luigi Di Maio : “Vedo lacrime di coccodrillo per i morti - basta fare gli ipocriti” : Di Maio parla della strage di Migranti in mare: "Saremmo degli ipocriti se continuassimo soltanto a parlare degli effetti senza cercare anche le cause.Io ho smesso di fare l'ipocrita. Se oggi noi abbiamo della gente che parte dall'Africa è perché alcuni paesi europei con in testa la Francia non hanno mai smesso di colonizzare l'Africa".Continua a leggere

Migranti - Di Maio : 'Stop ipocrisie - la Francia impoverisce l'Africa per pagarsi il debito' : Sono ore in cui le pagine delle cronache riservano grande spazio alle nuove tragedie accadute nel Mar Mediterraneo. Due naufragi, infatti, sono costati la vita a circa centosettanta persone. Episodi che, naturalmente, animano anche il dibattito politico, considerata la forte importanza che la politica del governo italiano ha sempre dato al tema immigrazione. Sulla questione, tra gli altri, è intervenuto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo ...

Migranti - Di Maio : 'Macron ci fa la morale e poi sfrutta l'Africa' : Luigi Di Maio attacca Emmanuel Macron sull'emergenza Migranti. "Il presidente francese prima ci fa la morale e poi continua a finanziare il debito pubblico con i soldi con cui sfrutta i Paesi africani"...

Migranti morti in mare - Di Maio : «Vedo molte lacrime di coccodrillo» : Il presidente della Camera Roberto Fico, esponente dell'ala ortodossa del Movimento 5 Stelle che più volte si è trovato in contrasto con le politica a trazione leghista sull'immigrazione, ha espresso ...

Di Maio : Migranti morti - basta ipocrisia : 13.38 Sui morti in mare vedo "molte lacrime di coccodrillo". Così il vicepremier Di Maio, parlando ad Avezzano. "Saremmo degli ipocriti se continuassimo soltanto a parlare degli effetti senza cercare anche le cause". Se la gente parte "è perchè alcuni Paesi Ue, con in testa la Francia, non hanno mai smesso di colonizzare l'Africa"."Macron prima ci fa la morale e poi continua a finanziare il debito pubblico con i soldi con cui sfrutta i Paesi ...

Migranti - Di Maio : “Basta ipocrisie - persone partono perché Francia continua ad avere colonie e a impoverire l’Africa” : Sui morti in mare vedo “basta ipocrisie, dobbiamo parlare della cause e non degli effetti”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a una manifestazione del M5s ad Avezzano. Di Maio ha espresso il suo “cordoglio alle vittime” dell’ultima strage nel mare Mediterraneo, ma “ci sono paesi, come la Francia che in Africa continua ad avere delle colonie di fatto, con la moneta, che è il franco, che ...

Di Maio : "Sui Migranti lacrime di coccodrillo" : Sui morti in mare vedo "molte lacrime di coccodrillo". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a una manifestazione del M5S ad Avezzano. Di Maio esprime il suo cordoglio "alle vittime ...