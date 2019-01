Alle Iene l’intervista di Francesco Chiofalo prima e dopo l’intervento al cervello!

Nadia Toffa sorride su Instagram : “Torno Alle Iene con i miei capelli” : Il ritorno di Nadia Toffa al bancone de Le Iene è imminente. La giornalista lo farà senza alcuna parrucca, mostrando i suoi capelli in ricrescita dopo la chemio. Nadia Toffa continua ad aggiornare i propri fan, passo dopo passo, sul difficile percorso per riuscire a lasciarsi definitivamente l’incubo del cancro alle spalle. La conduttrice televisiva prosegue la propria lotta, sfidando apertamente anche i tanti che sul web si tramutano in leoni ...

Inter - SpAlletti : "Confusione? Qui tutto in ordine. Nainggolan ci tiene a far bene" : Il nostro avvenire dipende da loro, il fatto che vengano allo stadio da subito è fondamentale per dare degli insegnamenti ai grandi su come divertirsi davanti a spettacoli come il calcio". rumore - ...

Genoa-Milan Alle 15 di lunedì “fa molto discutere” : anche il presidente della Liguria Toti interviene a gamba tesa : Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha parlato del tanto discusso spostamento della gara Genoa-Milan La decisione di far giocare la partita di campionato Genoa-Milan di lunedì (21 gennaio) alle 15.00 ”fa molto discutere. E’ certamente un orario molto scomodo per la città e per i tifosi e se si potesse evitare e si potesse tornare a giocare in un orario più consono alla fruibilità di quell’evento, che ...

Genoa-Milan - interviene il Comune : 'Si giochi Alle 21' : Genoa-Milan diventa un caso . Dopo la decisione dell' Osservatorio per le manifestazioni sportive di anticipare la gara alle 15 di lunedì 21 gennaio, ecco che scende in campo il Comune di Genova. L'...

«Navicelle aliene nei cieli Le prime dell'anno in VAlle» : Saranno le esagerazioni di Capodanno, sarà la voglia di evasione, la goliardia o chissà cosa, fatto sta che gli alieni e le loro navicelle tornano a far parlare di sé in provincia di Sondrio. Ha ...

RCS - Diego Della VAlle mantiene il 7 - 62% : La Consob comunica che Diego Della Valle, dal 28 dicembre 2018, ha mantenuto la propria partecipazione nel Gruppo editoriale al 7,624%, detenuta tramite la società Diego Della Valle & Co. Intanto, a ...

Il maiale Rosso Vesuviano conquista gli chef stellati : ecco come viene Allevato e preparato : L’idea del macellaio Antonio Di Sieno, presentata all’Italian Cuisine World Summit di Dubai, ha conquistato gli chef di tutto il mondo. L’unico italiano nella sua professione che si è presentato di fronte ai grandi cuochi stellati, ha proposto maiali allevati allo stato brado sulle pendici del Parco Nazionale del Vesuvio, secondo l’antica tradizione locale. ”La cosa più innovativa del momento è il ritorno al passato ...

Lecco - ammazza la madre a martellate nel giorno di Natale : come viene sorpreso dAlle forze dell'ordine : Un Natale di sangue a Robbiate, nel Lecchese, dove una donna di 89 anni è stata ammazzata a martellate dal figlio 60enne. La tragedia si è consumata nella loro casa. A dare l'allarme, il mattino di Natale, è stato un assistente sociale che, dopo aver invano suonato il campanello, ha chiamato i vigil

Jane Alexander travolta dAlle critiche : l’attrice interviene a fare chiarezza : Jane Alexander mostra il suo cane sui social e viene travolta dalle critiche: ecco quello che è successo Uno spiacevole fraintendimento ha coinvolto poche ore fa Jane Alexander. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, dopo aver mostrato il suo cane sui social, è stata fortemente criticata da alcuni dei suoi follower. Questi ultimi, stando a […] L'articolo Jane Alexander travolta dalle critiche: l’attrice interviene a fare ...

Entra nudo nella gabbia del circo e viene aggredito dAlle tigri : uomo in gravi condizioni : Un cittadino di nazionalità georgiana, molto probabilmente in condizioni psico-fisiche alterate, forse per l’assunzione di sostanze stupefacenti, è Entrato, nudo, dentro la gabbia dove venivano custodite le tigri del circo di Lidia Togni, attualmente a Reggio Calabria: il 25enne è stato aggredito da uno dei felini che gli ha quasi staccato un braccio. E’ rimasto ferito gravemente, ma non sarebbe in pericolo di vita. E’ stato ...

Juve-Roma - Allegri tiene i piedi per terra : “non abbiamo ancora vinto niente” : Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri commenta il successo nella gara di campionato contro la Roma, ecco le dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “al momento non abbiamo ancora vinto niente, stiamo facendo delle buone cose, adesso concentrati con l’Atalanta. Oggi partita bella, siamo riusciti anche a soffrire, abbiamo giocato in modo ordinato. Nel secondo tempo è stata una partita con maggiori occasioni per noi e più ...