Forza Italia approva il nuovo logo con lo slogan | Grande storia | grande futuro

Silvio Berlusconi - i sondaggisti : può portare Forza Italia il 5 per cento in più : Silvio Berlusconi ha deciso di scendere in campo e di candidarsi alle elezioni europee. Ma quanto vale il suo nome in termini di voti? Secondo i sondaggisti Forza Italia è attorno al 10 per cento. Ma ...

Forza Italia compie 25 anni. I 10 modi in cui ha cambiato la politica italiana : Un manifesto di Forza Italia a Roma nel maggio 1994. (foto: Franco Origlia/Getty Images) Oggi Forza Italia compie 25 anni: era stata fondata il 18 gennaio del 1994. È il partito che, come recita il suo statuto, “non nasce da una precedente organizzazione politica o da un sistema dottrinale” ma “dall’appello di un uomo, Silvio Berlusconi, direttamente rivolto agli elettori”, per chiunque, infatti, la storia di questo movimento politico è un ...

Lombardia : Forza Italia - governo mantenga impegno su autonomia : Milano, 17 gen. (AdnKronos) - "Una mozione adottata dai sindaci e dai rappresentanti dei territori affinché il governo nazionale mantenga l’impegno preso con i cittadini lombardi, portando finalmente a compimento il percorso relativo all’autonomia della nostra regione". Questo il documento che sarà

Forza Italia - il nuovo capo della comunicazione alla Camera è l’ex portavoce di Alfano : Una fedelissima di Angelino Alfano torna in Forza Italia. Non si tratta dell’ennesimo ritorno politico, ma di un cambio della guardia al vertice della comunicazione berlusconiana a Montecitorio. Maria Stella Gelmini, presidente dei deputati azzurri, avrà un nuovo speaker: si tratta di Danila Subranni, ex assistente e portavoce storico di Alfano. La nomina, riferiscono fonti azzurre, verrà ufficializzata presto, ma già ieri Subranni si ...

Sondaggi Euromedia-Piepoli : M5S-Lega in calo - crescono Forza Italia e Fratelli d'Italia : Stando alle ultime intenzioni di voto sondate al 15 gennaio dagli istituti di ricerca Euromedia e Piepoli (e diffuse ieri sera a Porta a Porta), il partito che starebbe perdendo più consensi elettorali, rispetto al mese scorso, sarebbe la Lega di Matteo Salvini. Infatti, se andiamo ad esaminare la prima rilevazione Sondaggistica di Euromedia e Piepoli in questo 2019, i suffragi su base nazionale per la Lega si attesterebbero tra il 31,2% ...

Forza Italia compie 25 anni : successi - slogan e cadute nel segno di Silvio| Fotostoria : L’atto ufficiale venne sottoscritto il 18 gennaio del 1994 nello studio di un notaio di Roma. Appena due mesi dopo arriva la prima clamorosa affermazione alle elezioni politiche

Ciccarelli se ne va da Forza Italia : ... capace di fare evidenziare le differenze e le distanze dal loro modo di fare e concepire la politica e pure di amministrare la città'. Le indicazioni porterebbero in Piazza Matteotti, uno dei luoghi ...

Berlusconi "scese in campo" e nacque Forza Italia. Un quarto di secolo fa : Il 18 gennaio, certifica l'almanacco della vita politica nazionale, di avvenimenti di rilievo ne ha visti, nel corso degli anni. Quel giorno, nel 1919 don Luigi Sturzo lanciò il Manifesto ai Liberi e Forti, atto fondativo del Partito popolare e, di fatto, della Dc. Settantacinque anni più tardi, in quello stesso giorno, il Partito Popolare rinacque, proprio dalle ceneri della stessa Balena Bianca. E proprio in quel 18 gennaio 1994, presso lo ...

Berlusconi 'scese in campo' e nacque Forza Italia. Un quarto di secolo fa : Lo trasmise in integrale - 9 minuti e 25 secondi, per la cronaca - solo il Tg4. Cominciava con 'l'Italia è il Paese che amo', due frasi dopo Silvio Berlusconi confermava di aver scelto 'di scendere ...

Il parlamentare europeo Leontini lascia Forza Italia : Il parlamentare europeo Leontini annuncia il suo passaggio al progetto di Giorgia Meloni e così diventano quattro i parlamentari di Fratelli d'Italia

Silvio Berlusconi sorprende Forza Italia : chi candiderà a maggio - il clamoroso 'schema Bearzot' : Squadra che arranca non si cambia. Silvio Berlusconi utilizza il metodo 'Enzo Bearzot' al Mundial 82 e ricandida tutti gli europarlamentari uscenti di Forza Italia . A maggio, dunque, confermato il ...

Lega - schiaffo ai grillini in aula : vota con Forza Italia e FdI - il governo va sotto : La maggioranza Lega-M5s ancora spaccata. Per la nomina del nuovo presidente del Parco del Circeo, la Lega ha votato insieme a Forza Italia e a Fratelli d’Italia, di fatto all’opposizione, lasciando solo il Movimento 5 Stelle. Il partito di Matteo Salvini, infatti, si è opposto alla proposta di nomin

Referendum - alla Camera circa 700 emendamenti : 490 solo da Forza Italia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse