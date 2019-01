Sondaggi | Nicola Zingaretti è ancora il candidato favorito per la segreteria del Pd

fanpage

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Le rilevazioni fatte da-primarie-pd.it, riportano le preferenze degli utenti in rete verso i candidati in corsa per ladel Pd. Dai dati emerge una sfida a due:risulta al momento ilpiù convincente, con il 39,05% , seguito da Maurizio Martina, che ha ottenuto il 33,43% dei voti online.