NBA – Crisi Celtics | lo sfogo di Jaylen Brown | “basta puntare il dito | dobbiamo guardarci

Basket - NBA : Curry trascina Golden State - crisi Lakers senza LeBron : WASHINGTON - L'esperienza di Steph Curry e la sfrontatezza di Luka Doncic di fronte alla Oracle Arena in un match tiratissimo. Golden State, 29-14, batte Dallas, 20-23, 119-114 trascinata dal due ...

Basket - NBA : crisi senza fine per San Antonio - Dallas prosegue la rincorsa : WASHINGTON - Adesso è crisi. Terza partita nelle ultime quattro uscite con oltre 30 punti di scarto e penultimo posto nella Western Conference. Nuovo tracollo di San Antonio, 11-13, a Salt Lake City ...

NBA - San Antonio Spurs in crisi nera : disastro contro i Jazz - Popovich “da record” : NBA, situazione anomala per i San Antonio Spurs che dopo anni di successi non riescono a reinventarsi a seguito dell’addio di Ginobili, Leonard e Parker Ancora una sconfitta, la 13 in stagione, per i San Antonio Spurs battuti 139-105 dagli Utah Jazz ed ora penultimi in Western Conference. A condannare la franchigia texana nella trasferta di Salt Lake City i canestri di Donovan Mitchell, 20, e Rudy Gobert che chiude in doppia doppia ...

NBA - la crisi perenne dei Chicago Bulls : quanto è lontana l'era-Jordan : Sei titoli in otto stagioni, e poi un ventennio con soltanto cinque turni superati nei playoff. Dopo l'era-Jordan, sportivamente parlando a Chicago sono rimaste le macerie, se si eccettuano le cinque

NBA - Okc batte Golden State 123-95 - campioni in carica in crisi : Alla Oracle Arena di Oakland, California, casa dei campioni in carica dei Golden State Warriors, va in scena una vera e propria disfatta, a scapito proprio dei padroni di casa, che si vedono superare 123-95 da una Oklahoma mai doma, e che lotta su ogni parte del campo. Poca la reazione dei campioni, che sono privi, lo ricordiamo, di Stephen Curry, infortunato ad una caviglia, e Draymond Green, costretto anche lui a restare fermo. Tutti e due ...

NBA – Crisi Cavs - slitta anche il rientro di Kevin Love : “non so quanto tempo mi servirà - torno nel 2019” : slitta ancora il recupero dall’infortunio al piede sinistro di Kevin Love: la stella dei Cavs ha annunciato che il suo rientro è previsto per il 2019 Piove sul bagnato in casa Cleveland Cavaliers. Dopo un inizio di stagione shock con 2 vittorie in 15 partite, del quale ha fatto le spese coach Tyroon lue, esonerato, la franchigia ha perso anche Kevin Love per infortunio. Il lungo dei Cavs si è dovuto fermare, lo scorso mese, per un ...

NBA - senza Curry è crisi Golden State : ko anche a San Antonio. Lebron show - 51 : TORINO - Gli Spurs di Marco Belinelli aggravano la crisi di Golden State. San Antonio si impone 104-92 sui Warriors all'AT&T Center, per l'azzurro il bottino finale è di 12 punti in 24', il miglior ...

NBA - Grande notte per Belinelli : San Antonio vince e manda in crisi Golden State. Super LeBron : 51 punti : Terza sconfitta di fila per i Golden State Warriors che, ancora senza Curry infortunato, c adono contro San Antonio 92-104: Belinelli protagonista del match con 12 punti in 24'. Un grandioso LeBron ...

NBA - Houston Rockets - è crisi profonda : San Antonio vince il derby texano : San Antonio Spurs-Houston Rockets 96-89 La battuta sui problemi di Houston è già stata fatta a sufficienza in passato, ma purtroppo per i Rockets al momento non c'è davvero nulla su cui poter ...