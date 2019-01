Sci | prima manche del gigante di Adelboden | bagarre per il podio | Moelgg 14°

Sci alpino - Gigante Adelboden 2019 : Henrik Kristoffersen davanti a Hirscher di un soffio nella prima manche. Continua la crisi dell’Italia : Henrik Kristoffersen è al comando dopo la prima manche del Gigante di Adelboden. Il norvegese ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno (agevolato da una leggera polverina che ha garantito maggiore grip su una neve molto dura), realizzando il miglior tempo (1’12”39), nonostante un errore sul muro finale, dove ha perso quei due o tre decimi rispetto ai diretti rivali. Anche in Svizzera si ripropone il solito duello ...

Sci alpino - Gigante Adelboden 2019 : Henrik Kristoffersen davanti a Hirscher di un soffio nella prima manche. Continua la crisi dell’Italia : Henrik Kristoffersen è al comando dopo la prima manche del Gigante di Adelboden. Il norvegese ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno, realizzando il miglior tempo (1’12”39), nonostante un errore sul muro finale, dove ha perso quei due o tre decimi rispetto ai diretti rivali. Anche ad Adelboden si ripropone il solito duello Kristoffersen-Hirscher, con l’austriaco che ha chiuso al secondo posto a 12 centesimi dal ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2019 in DIRETTA. Prima manche : Kristoffersen sorprende Hirscher m sono tanti i pretendenti al successo. Disastro Italia : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante di Adelboden, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Tutto è pronto per il grande spettacolo sulla Chuenisbärgli e sul suo inconfondibile e inimitabile muro, sul quale si toccano i 60° di pendenza. La gara sulle nevi svizzere prenderà il via, con la Prima manche, alle ore 10.30, e avrà un unico grande favorito: Marcel Hirscher. Il fuoriclasse austriaco ha già vinto in tre ...

RiconoSciuta la prima associazione a carattere sindacale delle Forze Armate : Una novità molto importante. Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha firmato l’atto con cui riconosce la prima associazione a

Sci alpino - Sofia Goggia si allena tra i pali. Rulfi : “Difficile un rientro prima dei Mondiali” : Sofia Goggia vuole rientrare a tutti i costi in vista dei Mondiali di Are in programma dal 4 al 17 febbraio. Manca meno di un mese alla rassegna iridata che si disputerà nella nota località svedese e la Campionessa Olimpica di discesa libera deve recuperare dall’infortunio occorsole lo scorso ottobre durante un allenamento (frattura del malleolo). Ieri la bergamasca è tornata in pista a Monte San Pietro (provincia di Bolzano) dopo aver ...

Sci alpino – Mikaela Shiffrin inarrestabile : la statunitense in testa nella prima manche dello slalom di Flachau : Shiffrin a caccia del record: è in testa dopo la prima manche dello slalom a Flachau. Costazza stringe i denti: è decima. Si riparte alle 20.45 L’anno scorso fu costretta a una grande rimonta nella seconda manche per tornare al trionfo a Flachau, stavolta Mikaela Shiffrin è in testa già dopo la prima su un tracciato ridisegnato a causa delle pesanti nevicate degli ultimi giorni. La statunitense, a caccia del record di otto ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2019 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin sempre prima! Costazza decima. Della Mea out - Curtoni ko : non parte : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Flachau in Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete saranno impegnate sulla pista austriaca nel secondo Slalom dell’anno dopo l’antipasto del City Event di Oslo di Capodanno. La grande favorita Della gara di Zagabria, tanto per cambiare, sarà la dominatrice Della stagione, Mikaela Shiffrin. Se la Shiffrin sarà quella devastante di Zagabria ci sarà poco da ...

Sci alpino - Slalom Flachau 2019 : Mikaela Shiffrin guida la prima manche - ma c’è equilibrio! Chiara Costazza decima : Nonostante una fitta nevicata, una pista che è andata a rovinarsi immediatamente, le luci dei riflettori, ed un pendio non propriamente selettivo, è sempre Mikaela Shiffrin a guardare tutte dall’alto in basso tra i pali stretti. Sulla pista intitolata a Hermann Maier, infatti, la statunitense ha chiuso al comando la prima manche dello Slalom in notturna di Flachau, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 ma, per una ...