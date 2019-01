Il cane francese con 2 dita di troppo e i segugi di George Washington che lavorano per

Red Bull Next Gen Open – Il francese Blancaneaux supera Rosenkranz nella finalissima : Il ventenne francese, ex vincitore del Roland Garros juniores di Parigi, trionfa nella prima edizione del Red Bull Next Gen Open, il torneo giocato a Fiera Milano in contemporanea al Next Gen ATP Finals Red Bull fa il suo ingresso nel mondo del tennis con il Red Bull Next Gen Open, un nuovo torneo partecipativo che permette a tutti i tennisti Under 21 di competere con regole innovative e spettacolari per aggiudicarsi un posto alle Next Gen ...