Zapata | Con Gasperini gioco in modo diverso Da bambino tifavo Inter

Atalanta - Duvan Zapata : 'Ora un gol contro il Napoli' : Duvan Zapata vuole il gol dell'ex. L'attaccante dell'Atalanta ha dichiarato al Corriere dello Sport in vista della sfida col Napoli: 'Affetto eterno per quei colori e per la città dove è nato mio figlio, ma spero di far vincere l'Atalanta. Temo Koulibaly , se non lo superi tre volte non pui ...