Serie B | il sondaggio | le squadre in pole per la promozione e la rivelazione del

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Il campionato diB continua a regalare spettacolo ed in attesa della ripresa è arrivato il momento dei bilanci. Il Lecce può essere considerato la sorpresa, il giovane bresciano Tonali il calciatore, Palermo e Verona in A, mentre per il terzo posto testa tra Brescia e Lecce. Sono queste le previsioni secondo unpromosso dall’ITALPRESS con tutti i tecnici diB. La squadra di Liverani ha ottenuto 12 voti, 6 voti per Tonali, seguito da Tutino con 3, quindi Kingsley con 2 e gli altri tutti con 1. Il Palermo con 18 voti su 19 (manca solo quello di Fabio Grosso) è la squadra che approderà nella massima, insieme al Verona. Queste le tre domande rivolte ai tecnici: 1. Squadra sorpresa del campionato 2. Calciatore3. Le tre promosse VINCENZO VIVARINI (ASCOLI) 1. Lecce 2. Ninkovic 3. Palermo – Verona – Benevento CRISTIAN ...